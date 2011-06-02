Ждет рассмотрения

Плата за пакеты SMS

В связи с последними событиями в области тарифов (к счастью, вовремя отмененными), хочется предложить несколько идей по увеличению доходов банка за наш счет. Мне кажется, что будет лучше, если люди в банке, ответственные за тарифы, лучше узнают отношение части клиентов к разным пунктам тарифов - что для какой части клиентов критично, а что нет. Может быть, это хоть как то поможет избежать повторений 31 мая и введения платы за межбанк "ХХ% но не более чем" . Начну с СМС.



Мне кажется, что имеет смысл разделить СМС на несколько пакетов (это уже сделано вообще-то, но можно сделать штуки три разных пакетов - базовый, расширенный и для маньяков). В базовый пакет включить все СМС, касающиеся безопасности, и его оставить бесплатным. В расширенный пакет включить СМС, несущие информационную составляющую, к примеру - исполнение переводов и т.п. За расширенный пакет брать деньги. Пакет для маньяков - туда включить вообще все и брать еще более другие деньги.



Может быть, в этом случае поток предложений "а дайте нам еще такую СМС" несколько уменьшится, и люди начнут думать, что бесплатного в природе не бывает ничего.



Можно даже в пакет для маньяков включить СМС с подтверждающим кодом для платежа и брать за такое СМС 100 рублей хе-хе-хе

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