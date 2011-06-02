Ждет рассмотрения
Плата за пакеты SMS
В связи с последними событиями в области тарифов (к счастью, вовремя отмененными), хочется предложить несколько идей по увеличению доходов банка за наш счет. Мне кажется, что будет лучше, если люди в банке, ответственные за тарифы, лучше узнают отношение части клиентов к разным пунктам тарифов - что для какой части клиентов критично, а что нет. Может быть, это хоть как то поможет избежать повторений 31 мая
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и введения платы за межбанк "ХХ% но не более чем". Начну с СМС.
Мне кажется, что имеет смысл разделить СМС на несколько пакетов (это уже сделано вообще-то, но можно сделать штуки три разных пакетов - базовый, расширенный и для маньяков). В базовый пакет включить все СМС, касающиеся безопасности, и его оставить бесплатным. В расширенный пакет включить СМС, несущие информационную составляющую, к примеру - исполнение переводов и т.п. За расширенный пакет брать деньги. Пакет для маньяков - туда включить вообще все и брать еще более другие деньги.
Может быть, в этом случае поток предложений "а дайте нам еще такую СМС" несколько уменьшится, и люди начнут думать, что бесплатного в природе не бывает ничего.
Можно даже в пакет для маньяков включить СМС с подтверждающим кодом для платежа и брать за такое СМС 100 рублей хе-хе-хе
Комментарии 29
Не стоит увязывать это с тарифами, иначе получится Альфа, где у каждого второго не подключён "АльфаЧек".
Вообще, взимание денег за какую-то услугу просто приведёт к отказу от неё, что наглядно было продемонстрировано дискуссией за последние дни.
Но с другой стороны, подход Альфы с платным "пакетом услуг" кажется более удачным. Естественно, в случае вменяемой реализации - когда клиента не зажимают в рамки стольких-то карт, стольких-то счетов, платного "Чека" и т.д. И при этом, при достижении некоторых условий (в Альфе - сумма собственных средств) - скидки или вовсе бесплатность.
Мне кажется, поток новых хотелок (и, главное, требования "быстрее сделайте эту хотелку!" - "нет, эту!") сильно изменится, если дополнить каждую хотелку обязательным пунктом "а сколько лично я готов за это платить своих кровных в месяц/в год".
Банку заранее просьба сделать эту операцию льготной.
Я тоже. Кредитка ВТБ24 у меня лежит в тумбочке в том числе и потому, что СМС платные. Потому я и говорю - СМС, касающиеся безопасности (авторизация, отказ в авторизации, вход в ИБ и т.п.) - оставить бесплатными. Плату брать за информационные СМС типа "вам плюхнулись деньги на текущий счет".
Между прочим, раз уж речь зашла о конкурентах, я испытывал очччень сильную амфибиотропную асфиксию на предмет ВТБ-шных пакетов смс, пока они были "штучными" и всеобщими.
Зато я моментально задушил внутреннее земноводное, когда они сделали анлим-пакеты на год и разбили их на cards-only и "на каждый чих" с соответствующей градацией цены.
200 р. в год - это всё-таки не 65 р. в месяц для желающих никогда не спать.
Я первый раз, когда с кредиткой ВТБ столкнулся, чуть с кровати ночью не упал, когда посыпались списания по счету - ну все, думаю, кранты, кардеры кредитку долбят! Уже хотел было в поддержку звонить - блокировать карту, а потом начал читать внимательнее и только тогда понял, что это списания по операциям недельной давности. И зачем мне эти списания нужны? ВТБ-шникам-то понятно зачем, раз СМС платные.
Потом умные люди подсказали, как это безобразие отключить.
Согласен, имеет смысл обсуждать новые хотелки клиентов применительно к тому, сколько они готовы за это платить. Но если банк решил что-то сделать бесплатным (льготным), ИМХО, оно таким и должно оставаться, ну за исключением форс-мажорных ситуаций.
Хочешь подтверждение операций смс-паролями вместо вульгарной карточки с кодами - Х р. в месяц.
Хочешь Ы-токен вместо стандартной авангардовской ЭЦП - ХХХ р. при выдаче, ХХ р. при продлении.
Хочешь, чтобы при входе в ИБ на твоём любимом айпаде лично Стив Джобс выглядывал из-за списка счетов и говорил "Welcome To Avangard!" - нивапрос, только весь бюджет на организацию этого нововведения делится поровну между всеми желающими: тобой и Иван Ивановичем, знатным нефтяником из Тюмени
Но подсказывать Банку, что увеличить доходность бизнеса можно и нужно за счёт ухудшения условий для клиентов (смс-оповещения это только начало)... Вот этого я понять не могу.
Другое дело, если бы перед вводом новой системы СМС-оповещений было бы сказано, что запускаем в тестовом режиме в полном объёме на попробывать. Затем расширенный СМС-сервис перейдёт на платную основу, а базовые функции останутся бесплатными.
Вот тут всё было бы ясно, понятно, прозрачно, предсказуемо.
Кстати, такие предварительные уведомления не помешали бы перед реализацией любой новой идеи.
В таком случае мы будем регулярно получать "сюрпризы", подобные тому, что случился 31 мая. Банк (любой) должен зарабатывать деньги. Авангард не на Марсе находится и не на Луне, он находится в той же плоскости, что и остальные банки. Раз у руководства возникло желание снизить издержки с помощью введения такой непопулярной вещи (ну не верю я, что заранее не было понятно, какой шквал поднимется) - значит, мы теперь должны это учитывать. Лично мне сильно не хочется снова заниматься выбором и поисками своего расчетного банка. Я думаю, что никому не хочется, потому что Авангард всех устраивает. Ну так давайте вместе подумаем и обсудим, где мы можем подвинуться. А ответственные в банке люди пусть читают, я думаю, это будет полезно.
Позиция "хочу все бесплатно" - самая простая, но чудес, как теперь уже стало понятно, не будет. Так давайте же включим мозги.
Если какую-то опцию, особенно не относящуюся к базовому функционалу, делать платной, то пользоваться ей будет относительно малое количество клиентов, что вряд ли позволит банку зарабатывать на ней.
Если же такая опция будет бесплатной, ей будут пользоваться многие, что в свою очередь повысит лояльность нынешних клиентов и поможет привлечь новых. Мне кажется, что банк старается идти по второму пути.
Конечно, каждое новшество должно быть тщательно экономически просчитано. Но "не давши слова крепись, а давши - держись". И открывать "ящик Пандоры" с пересмотром действующих тарифов, имхо, не стоит без крайней необходимости...
Чтобы никого не обижать надо уже существующее оставить бесплатно и предлагать на платной основе необязательные "плюшки".
Как пример - я с удовольствием буду оплачивать дублирование СМС на доп.карту.
Мне все равно за них платить моему ОПСОСу, но я сьэкономлю деньги на покупке проги типа Smsforwarder, решу тех.проблемы с несмартфонами(ну нет там никаких прог) и не будет давить жаба за покупку этой же проги при смене телефона
Уж лучше я буду просто оплачивать "Авангарду" свою хотелку и забуду о проблемах.
Естественно, и я это понимаю. Я не идиот и тоже не хочу просто так отдавать свои деньги, если можно не отдавать. Но вот обсуждение тарифов от 31 мая показало, что ящик все равно будет открыт, если кто не понял, нравится нам это или нет. Можно закрыть глаза, как страус, сунуть голову в песок и ждать - авось пронесет. Я же предлагаю другое - дать понять представителям банка, что можно открывать, а что для нас - "святое".
Или так: базовые функции в ИБ бесплатные, а за расширенную версию надо платить. Не нужно огорошивать новых клиентов сразу всеми функциями интернет-банка - они в нем заблудятся. Предложите им бесплатную версию ИБ Starter. Только просмотр выписки - пусть изучают. Когда освоятся, можно предложить перейти на платную Home Basic. По функционалу она соответствует версии ИБ до 2009 г. Home Premium - то же самое, но набор получателей типовых платежей современный, а не такой, как был в старом ИБ. Эту версию массово рекомендовать домохозяйкам, для них этого достаточно, а остальное не нужно и даже раздражает - пруфлинк http://www.banki.ru/services/response...ID=2888223 Начиная с версии Professional в ИБ появляются ЭЦП, межбанк, текущие счета и депозиты. Авиабилеты запихнуть в Ultimate. Версия Enterprise уже существует - это ИБ для юриков.
А если серьезно, то повышение тарифов, имхо, должно затрагивать тех клиентов, которые готовы за это платить. Заметьте, повышение оборота с 84 до 240 для получения приорити пасс (единовременно почти в 3 раза!) не вызвало особых волнений. Действительно, человек, который часто летает (ЦА приорити пасс), довольно легко сделает оборот 240 в год по карте.
Также представляется разумной не полная отмена платы за обслуживание, а существенное снижение стоимости + бесплатность при наличии ежегодного оборота. Примерно так, как сделано сейчас по карте Метро: при достижении порога 84К плата снижается до 240 руб. форева, а для бесплатного обслуживания надо делать по карте 240К каждый год.
Насколько этот ход оправдан, я не знаю, т.к. не владею фактической информацией: сколько банк недополучает от операций покупки билетов, сколько карт выпускает итп.
Однако из видеоматериала к встрече я поняла, что годовая плата, наоборот, будет только снижаться.
Брать деньги за Иб в любом виде это моветон.
Тем более, что банк настаивает(см. условия и тарифы) на его регулярном и постоянном использовании.
Разного рода версии приведут к тому, что новые разработки для ИБ банк будет делать "вхолостую" - о них никто просто напросто не узнает.
Вообще вводить оплату там где ее раньше не было вызовет только массовое недовольство.
Но вводить новые услуги "на любителя" за допплату вполне разумный вариант.
Я, как очень правильно написал уже Pif, не хочу своей жадностью сам себя наказать - загнать своими хотелками банк в минус. И готов оплачивать нужные мне хотелки на добровольной основе.
Думаю нам, клиентам, будет сложно договориться между собой, т.к. "святое" у каждого свое. А если подходить по принципу "лично мне это не нужно - пусть оно и будет платным" - так мы далеко зайдем...
Есть и другая сторона медали. Мы, клиенты, на знаем "экономики" продуктов и услуг Авангарда. Мы можем только строить догадки, что стало первопричиной попытки отмены грейса на авиабилеты - стремление (крайне неудачное) таким образом продвинуть продажу билетов в ИБ или же невыгодность (или недостаточная выгодность) для банка отдельных продуктов и услуг. Не обладая всей полнотой информации, мы, условно говоря, будем предлагать банку сэкономить на спичках, хотя реальные потери могут происходить совсем в другом месте.
Мне все же кажется, что клиентам не стоит быть инициаторами ухудшения действующих тарифов. Другое дело - дать сигнал банку, что его друзья понимают невозможность бесплатной реализации новых хотелок и готовы к обсуждению данного вопроса. Ну а если банк все же сочтет нужным что-то ухудшить в действующих тарифах (чего очень ее хотелось бы, но в жизни всякое бывает), то это тоже хорошо бы предварительно обсудить с клиентами и постараться найти компромисс. И уж тем более, имхо, не стоит поднимать данный вопрос в ближайшее время, пока не улегся шум от 31 мая.
Для этого я и создал эту тему (и еще другие создам), чтобы все высказывались. Цель - не договориться (это, как вы правильно сказали - невозможно), а выслушать все аргументы.
И тут абсолютно согласен. Может, Авангард имеет анлим по СМС от своего телефонного провайдера и ему абсолютно все равно. Опубликовав тему, очень надеюсь, что представители банка примут какое-то участие, естесственно, не раскрывая экономики там, где нельзя.
Ну вот и будем считать, что эта идея - приглашение к диалогу.
А по-моему, наоборот - именно что и надо поднимать, пока не улегся. А то потом, когда все забудется, сытые довольные клиенты, увидев эту и схожие идеи, только пальцем у виска покрутят.
+ много. ИМХО - "куй железо пока горячо"(Не мое )
Не знаю... Мне кажется, что начинать обсуждение из серии "как нам ухудшить действующие тарифы", пока еще не прекратилось бурление от предыдущей попытки ухудшения, способно оказать медвежью услугу банку.
Во-первых, не видел, чтобы представители банка говорили о необходимости подобной корректировки тарифов (приорити пасс вынесем за скобки) . Если целью отмены грейса на авиабилеты в первую очередь было стремление продвинуть авиатему в ИБ, то, имхо, тот самый "ящик Пандоры" еще не открыт и поводов для беспокойства нет.
Во-вторых, если необходимость "подправить экономику" все же есть, хотелось бы услышать об этом от банка, и тогда, когда банк сочтет уместным об этом сказать. Не тот случай, когда надо толкать под руку.
Но, еще раз оговорюсь, это мое личное мнение. Если уважаемые форумчане считают иначе - не буду с ними спорить.
Шутки без смайликов уже не воспринимаются? С пятницей
Дарю
Ну так из ПБ удалось вытащить, что банк за тразакции по покупке авиабилетов мимо ИБ получает 0.9%. Если вычесть кэшбек 1%, то эти операции дохода никакого не приносят. А их объем в обороте, возможно, достаточно большой. Убрать кэшбек с этих операций? Ну тогда концепция World вообще рухнет - что это за карта для путешественников, по которой авиабилеты в загоне? Так что все было сказано достаточно внятно.
Но это же не новость, банк наверняка учитывал такой расклад, когда принимал решение о введении кэшбековых карт.
Если же рассуждать в общем, меня тоже интересует вопрос о том, насколько банкам (не только Авангарду, а вообще банкам) выгодны постоянные грейсовики с кэшбеком. Но, как сказал ПБ, это вопрос философский. Я так понимаю, что "если звезды зажигают - это кому-нибудь нужно"
Ну а чо. Вот смотрю по себе. Раз грейсовик - значит, есть деньги. Держу их на расчетной карте. Можно было бы и на вклад перегнать, но как-то... даже не лень, а незачем. Банк ими пользуется. И грейс гашу не 20-го, а сразу, когда справку сосчитают и налог снимут, то есть числа 2-3-го. Просто потому, что не хочу, чтобы долг висел. По картам покупаю много, ворлд хватает бесплатным сделать. А у жены дополнительный ворлд - он бесплатным никогда не станет. Мы часто бываем вместе, и можно было бы ее картой оплатить, чтобы перераспределить обороты, но... опять незачем. Так что, если подумать - наверное, есть банку доход.
Конечно, можно таких, как я, нагнуть и отнять бонус/грейс/еще чего-нибудь. Но ведь рынок, блин, обидятся люди и уйдут. Так шта...
Концепция Airbonus вообще изначально такая.
(Кстати, исключение фастфуда из Airbonus выглядит странно. Объём этих покупок вряд ли сколь-нибудь велик по сравнению с авиабилетами в общем обороте, можно было бы и "не замечать")
А я с удовольствием заплатил бы за брелок или криптокалькулятор вместо карточек. Банку с этого вообще двойная выгода - и платно, и бесплатные карточки выдавать уже не надо будет.
Платное дублирование смс по доп.картам - тоже грамотная мысль: и не выглядит "торговлей воздухом", и вполне очевидно компенсирует доп.расходы, и действительно полезно и стоит того.
Кстати, программы для решения этого вопроса "своими силами" не так уж обязательны - некоторые опсосы имеют услугу дублирования СМС на указанный номер.
Логично - это когда по карте для путешественников приветствуются, а не режутся транзакции путешественников (в том числе авиабилеты). Если их убрать из учета бонусов, уберется значительная часть "оборота путешественников", потому что авиабилеты дорогие и занимают существенную часть.
Для меня это решающий аргумент не брать эту карту. Премиальная достаточно дорогая карта должна обладать свойствами всех обычных карт плюс иметь свои дополнительные плюшки. Если резать World и CashBack - тогда, конечно, AirBonus будет логичен, но сильно потеряет по сравнению с кэшбеками других банков. Я бы это сравнил с картами Metro C&C от КЕБ. Их брали только для покупок в одном конкретном магазине, а больше они ни для чего не годятся. Если изначально ориентировать себя на покупки авиабилетов только через ИБ - эта карта хороша, а для всего остального она тоже не годится.
Я тоже
Ну вот, авиабилеты даже в тему про СМС пролезли
Мне представляется логичной такая картина: клиенты обозначают свои хотелки в "идеях", банк (если не отвергает идею с порога) после анализа говорит "данную услугу реализовать можем, но по предварительным оценкам она будет стоит XXX руб. при подключении и/или YY руб./мес.", клиенты дают фидбек и по результатам банк принимает решение о внедрении/невнедрении данной услуги и о ее стоимости. При этом не будем забывать, что аудитория у портала продвинутая, "авангардная" во всех смыслах слова , и никоим образом не является репрезентативной выборкой по всем клиентам банка.
"Общий оборот" - приносящий собственно бонусы.
"Оборот путешественника" - часть общего оборота, которая позволяет эти бонусы "обналичить".
Собственно, уменьшение именно "оборота путешественника" не столь критично. Бонусы всё равно хорошо обналичиваются за любые другие "транзакции путешественника". Даже для меня, для которого выбраться за пределы своего района - уже путешествие - объём "транзакций путешественника" многократно превышает величину, необходимую для полного вывода бонусов. А реальным путешественникам достаточно заселиться в отеле, чтобы вопрос решился.
Посему тут стоит вопрос лишь об уменьшении общего оборота. Но на фоне общего оборота авиабилеты вряд ли занимают существенную часть у обычного отпускника, летающего один раз в год туда-сюда экономом (при условии, что он везде платит картой - и дома, и в отпуске, и за семью - и наличного оборота у него почти нет).
Действительно существенная часть авиаоборотов будет только у тех, кто часто летает по работе, отчитываясь потом перед работодателем. Эта халява кончится, да
Но это точно не целевая аудитория карты…
А она и обладает свойствами обычных карт.
Полным спектром свойств более простых премиальных карт она обладать и не обязана. Та же история, что с Signia.
Вообще, будь я хоть чуть-чуть летающим, а не раз в 10 лет, как сейчас, я бы немедленно сменил простой World на Airbonus Premium.
А для этого есть хороший маркетинговый ход.
Сделать бесплатно, подождать, пока клиенты проникнутся и начнут массово использовать, а затем делать платной. Разумеется, дабы не создавать негативной реакции, заранее предупредить, что опция временно бесплатна.
В этом случае будет приобретена значительная часть аудитории по принципу "аппетит приходит во время еды".