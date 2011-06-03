Консульские сборы

rdc 03.06.2011 22:28 # Месяц назад на встрече обещалось, что рассмотрят "телефонные" платежи по шаблонам. 0
Комментарии 6
Отсутствие реквизитов в Интернет банке
заверение документов
Эээээ... А зачем они? Я оплачиваю платежным поручением по тем реквизитам, которые написаны на постановлении, примерно вот так:
http://www.banki.ru/forum/index.php?P...age1002908
10 рублей при этом не взимается, потому что платеж бюджетный. Проблема возникла только один раз (всего оплатил, наверное, штук 15 штрафов - жена погонять на трассе любит). В ящике обнаружил письмо от приставов - почему не платите 300 руб штраф. Распечатал из ИБ платежку (в банке не заверял), жена отвезла ее приставам, они сильно обрадовались, шаркнули ножкой и дело тут же закрыли.