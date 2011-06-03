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Аватар дятел (WoodMan)
03.06.2011 21:21 #
Ждет рассмотрения

Консульские сборы

Хочу в ИБ консульские сборы и уплату штрафов ГИБДД
И чтобы можно было проводить платежи по телефону,без подключению интернета
6

Комментарии 6

rdc
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Месяц назад на встрече обещалось, что рассмотрят "телефонные" платежи по шаблонам.
Pif
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О боже, а кто ж вам мешает штрафы ГИБДД сейчас оплачивать??? У меня жена гонщег, как съездит в Нижний в командировку, так три штрафа привозит за скорость. Вот только сегодня два штрафа оплатил. Штрафы бесплатно, даже 10 руб комиссии никто не берет.
Игорь Лейко
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О каких консульских сборах идет речь? А то у меня обычно в консульствах наличные просят, даже с карты принимать не хотят.
WoodMan
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О боже, а кто ж вам мешает штрафы ГИБДД сейчас оплачивать

Pif

Отсутствие реквизитов в Интернет банке
WoodMan
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О каких консульских сборах идет речь?

Игорь Лейко

заверение документов
Pif
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Отсутствие реквизитов в Интернет банке

WoodMan

Эээээ... А зачем они? Я оплачиваю платежным поручением по тем реквизитам, которые написаны на постановлении, примерно вот так:
http://www.banki.ru/forum/index.php?P...age1002908
10 рублей при этом не взимается, потому что платеж бюджетный. Проблема возникла только один раз (всего оплатил, наверное, штук 15 штрафов - жена погонять на трассе любит). В ящике обнаружил письмо от приставов - почему не платите 300 руб штраф. Распечатал из ИБ платежку (в банке не заверял), жена отвезла ее приставам, они сильно обрадовались, шаркнули ножкой и дело тут же закрыли.
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