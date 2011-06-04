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Реализовано

Откорректируйте информацию по банкоматам на сайте

Уважаемый банк! На Вашем сайте указано что в Операционном офисе «Санкт-Петербург № 16» банкоматы работают "в режиме работы организации". Сегодняшнее посещение офиса показало что там на самом деле есть возможность доступа к банкоматам круглосуточно. Прошу исправить данные на сайте.

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