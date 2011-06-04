Подписаться на идею
Homer
Реализовано
Откорректируйте информацию по банкоматам на сайте
Уважаемый банк! На Вашем сайте указано что в Операционном офисе «Санкт-Петербург № 16» банкоматы работают "в режиме работы организации". Сегодняшнее посещение офиса показало что там на самом деле есть возможность доступа к банкоматам круглосуточно. Прошу исправить данные на сайте.
1
Комментарии 1
Информация на сайте актуализирована. Homer, спасибо за Ваше внимание к работе Банка !
С уважением,
Евгений Мозговой
Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»