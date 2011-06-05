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Принято

Добавьте Петроэлектросбыт в получатели платежей

Уважаемый банк! Пожалуйста, попробуете достучаться до разума Петроэлектросбыта (Санкт-Петербург) чтобы можно было оплачивать через БВК электроэнергию. Только это должен быть хитрый шаблон - чтобы туда можно было заносить данные двухфазного счетчика электроэнергии, а сумма платежа уже рассчитывалась бы автоматически (т.е. в формуле должен быть действующий тариф).

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