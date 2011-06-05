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Homer
Принято
Добавьте Петроэлектросбыт в получатели платежей
Уважаемый банк! Пожалуйста, попробуете достучаться до разума Петроэлектросбыта (Санкт-Петербург) чтобы можно было оплачивать через БВК электроэнергию. Только это должен быть хитрый шаблон - чтобы туда можно было заносить данные двухфазного счетчика электроэнергии, а сумма платежа уже рассчитывалась бы автоматически (т.е. в формуле должен быть действующий тариф).
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Комментарии 4
У меня,в Москве,стоит трех тарифный счетчик ни каких шаблонов (в банке только реквизиты получателя) заготовленых банком,сам делаешь шаблон и сохраняешь.Конечно плохо что не налаженна система приема платежей в питере, но посчитать сами что не сможите если они договорятся?
Какое Вам дело до Петроэлетросбыта? Считайте сами на здоровье.
Единственная организация, в которую надо ходить для оплаты. Все остальные услуги опплачиваю не выходя из-за компьютера.
Что касается шаблона - нужен ли он вообще? Я никогда не плачу по счетчику - только по деньгам, исходя из своих финансовых возможностей. Например 1000 руб на дневной тариф, 500 руб на ночной. Какая разница, если Вы переплатите или немного не доплатите относительно реальных показаний?