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Аватар Homer
05.06.2011 11:38 #
Принято

Добавьте Петроэлектросбыт в получатели платежей

Уважаемый банк! Пожалуйста, попробуете достучаться до разума Петроэлектросбыта (Санкт-Петербург) чтобы можно было оплачивать через БВК электроэнергию. Только это должен быть хитрый шаблон - чтобы туда можно было заносить данные двухфазного счетчика электроэнергии, а сумма платежа уже рассчитывалась бы автоматически (т.е. в формуле должен быть действующий тариф).
4

Комментарии 4

Sergei-2002
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А самим расчитать не судьба?
У меня,в Москве,стоит трех тарифный счетчик ни каких шаблонов (в банке только реквизиты получателя) заготовленых банком,сам делаешь шаблон и сохраняешь.Конечно плохо что не налаженна система приема платежей в питере, но посчитать сами что не сможите если они договорятся?
Homer
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У меня,в Москве,

Sergei-2002


Какое Вам дело до Петроэлетросбыта? Считайте сами на здоровье.
AleksStav
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Полностью присоединяюсь!!!
Единственная организация, в которую надо ходить для оплаты. Все остальные услуги опплачиваю не выходя из-за компьютера.
Что касается шаблона - нужен ли он вообще? Я никогда не плачу по счетчику - только по деньгам, исходя из своих финансовых возможностей. Например 1000 руб на дневной тариф, 500 руб на ночной. Какая разница, если Вы переплатите или немного не доплатите относительно реальных показаний?
Homer
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Так Банк ничего и не сделал. Пришлось самостоятельно систему отладить. Обхожусь уже без шаблона.
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