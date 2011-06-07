Реализовано

Интернет-банк для вкладчиков

Я открыл вклад в банке. Но подключить интернет-банк, чтобы хотя бы состояние счёта вклада смотреть, оказалось невозможно. Интернет-банк подключается только при наличии любой карты банка. И это неудобно. Предлагаю что-то с этим сделать.

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