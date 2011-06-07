Реализовано
Интернет-банк для вкладчиков
Я открыл вклад в банке. Но подключить интернет-банк, чтобы хотя бы состояние счёта вклада смотреть, оказалось невозможно. Интернет-банк подключается только при наличии любой карты банка. И это неудобно. Предлагаю что-то с этим сделать.
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Комментарии 10
Спасибо заранее.
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
Спасибо.
Надо уточнять в каждом конкретном случае. Там свои особеннности.
Банк Москвы который испытал нашествие взломщиков инет-банка теперь предоставляет два вида доступа :1.полноценный для совершения любых операций и
2.В режиме только просмотр.Можно просматривать информацию по вкладам,кредитам,картам.
Причём режим менять можно только после визита в офис с паспортом.
Так же полезно тем кто хочет устанавливать суточные лимиты по картам на виды трат:
-интернет,наличные,-безналичные,-страны.
Обрезав, обнулив интернет,кто хочет и большая часть мошенников отсекается сразу