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Аватар Igor Valcov (viaprog)
07.06.2011 00:59 #
Реализовано

Интернет-банк для вкладчиков

Я открыл вклад в банке. Но подключить интернет-банк, чтобы хотя бы состояние счёта вклада смотреть, оказалось невозможно. Интернет-банк подключается только при наличии любой карты банка. И это неудобно. Предлагаю что-то с этим сделать.
10

Комментарии 10

ivan_artamonov
#
Услуга Интернет Банк подключается к любому продукту Банка, а не только к картам. Убедительная просьба направить мне личным сообщением время посещения и адрес офиса, в котором Вам сообщили такую информацию.
Спасибо заранее.

Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
305077
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Я подключила иб к потребительскому кредиту. При входе в ИБ я не могу посмотреть и распечатать график платежей, также я не вижу какой счет у меня открыт. ИБ выдает ошибку
ivan_artamonov
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Направьте принтскрин на internet@homecredit.ru, посмотрим, в чем дело.
Спасибо.
ivan_artamonov
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15.06.2011 в 08:59 статус идеи изменен с «Реализовано» на «На рассмотрении»
ivan_artamonov
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11.08.2011 в 17:47 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
ivan_artamonov
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К вновь открываемым вкладам услуга Интернет Банк подключается.
viaprog
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А к уже существующему подключить можно?
ivan_artamonov
#
Я открыл вклад в банке. Но подключить интернет-банк, чтобы хотя бы состояние счёта вклада смотреть, оказалось невозможно. Интернет-банк подключается только при наличии любой карты банка. И это неудобно. Предлагаю что-то с этим сделать.

viaprog

Надо уточнять в каждом конкретном случае. Там свои особеннности.
1154
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Почему то в телефонной поддержке два дня (4,5 ноября) рассказывали,что пользоваться хотя бы урезанным инет-банком для просмотра вклада(ов) без наличия кредита или карты нет возможности в принципе.Надо бы своевременно информировать телефонную поддержку по 8 -800-700-800-6 о всех новых продуктах банка.Если вы говорите с августа есть такая возможность...
1154
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ivan_artamonov Учитесь на чужих ошибках.
Банк Москвы который испытал нашествие взломщиков инет-банка теперь предоставляет два вида доступа :1.полноценный для совершения любых операций и
2.В режиме только просмотр.Можно просматривать информацию по вкладам,кредитам,картам.
Причём режим менять можно только после визита в офис с паспортом.

Так же полезно тем кто хочет устанавливать суточные лимиты по картам на виды трат:
-интернет,наличные,-безналичные,-страны.
Обрезав, обнулив интернет,кто хочет и большая часть мошенников отсекается сразу
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