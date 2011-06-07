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Аватар Hipster (Hipster)
07.06.2011 09:19 #
Ждет рассмотрения

Разработать качественную страховку для путешественников

Сейчас у банка существует возможность получить неплохую по цене страховку от РЕСО, либо страховку от Chartis при получении карты категории World. Для получения визы этого вполне достаточно (и то - спорно, в зависимости от срока/типа визы и т.п.), но, коль скоро "Авангард" выходит на рынок с новыми продуктами, ориентированными на путешественников (карта Airbonus, сервис по продаже авиабилетов), хотелось бы предложить идею: разработать качественную страховку для путешественников, которую можно было бы приобрести за дополнительную плату. Существующие продукты либо имеют какие-то ограничения (необходимость оплаты какого-то элемента поездки, страховка начинает действовать только после пересечения границы и т.п.), либо лимит по ним небольшой, а увеличить его нельзя, РЕСО не покрывает горнолыжный спорт и т.п. Судя по обсуждению в теме "Авангарда", такой продукт был бы востребован среди путешествующих клиентов банка, и мог бы стать хорошим дополнением связки: "карта для путешественников/летунов" + "авиабилеты".
9

Комментарии 9

mr_ia
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Причем гибкую.
А то нужно было мне спортивную страховку на днях оформить. Отказали smile:(
rdc
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У меня есть подозрение, что Авангард платит Chartis'у за страховку только в том случае, если клиент пересёк границу.
Соответственно, убрать механизм её активации можно только ценой значительного удорожания World - а сейчас он такой дешёвый только благодаря "путешественникам на такси в соседний район" типа меня.

А вот проработать механизм страхования детей стоило бы.
user007
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В большинстве страховок, как правило, есть слишком много "НЕ". Думаю, было бы неплохо подумать о страховке, в которой количество "не" сведено к минимуму, т.к. иногда легче сказать, что страховка покрывает, чем читать весь этот бред по поводу "не"... Я понимаю - "военные действия", "занятия спортом", но "гинекологические заболевания"... smile:scratch: "Премиальность" подобных продуктов (скажем, страховка Chartis под World) как раз и могла бы быть круче, чем она есть, и чем весь этот хлам, который пусть и бесплатно, но прилагается к карте под видом эксклюзива.
diev.ya.ru
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Причём, для путешественников именно с семьёй, а не только держателя карты самого по себе.

Модель идеи международного Chartis, рекомендуемого международным же MasterCard в качестве "прилагаемого к карте эксклюзива", довольно понятна - для неженатого лет до 40 западного летуна, не экономящего на чашечке кофе в аэропорту вылета, сеть которых весьма широка - это как проехать на автобусе, только быстрее.

В России же, чтобы вылететь за границу - все региональные авиарейсы делают пересадку в Москве и всё такое, всё иначе...
Pif
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Хотелось бы иметь стандарный механизм включения страховки с определенной даты. Сейчас, к примеру, если человек планирует отпуск заранее и подает документы на визу за три месяца, у него тупо отгрызается три месяца действия страховки из годового срока. Четверть срока - в корзину!
smile:(
Pif
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Сообщение Anbars, перенесено из темы "Авангард"

По теме страховок - мне кажется, здесь как с тарифами у операторов сотовой связи - нет лучшего тарифного плана - иначе, все бы пользовались этим "лучшим" тарифным планом и других тарифных планов попросту бы не существовало.

У каждого человека свои потребности в страховке. Кому-то нужен экстремальный спорт, а лично мне эта статья не нужна - я не готов за нее переплачивать. Мне важнее, например, утеря багажа или задержка рейса. Поэтому, не получится сделать одну универсальную страховку для всех по приемлемой цене. А если делать каждому свою "лучшую" страховку - то это и будет "агент по страхованию", так же, как и "агент по продаже билетов", что мы сейчас имеем в банке. И придется девочкам за стойкой еще изучить и такое направление, как "страхование".

А вообще - я с удовольствием купил бы в Авангарде страховку от ВСК по тарифу Бизнес за 7 евро, как было в Сбербанке. Это для меня "качественная страховка для путешественников".
Scud
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Страховка РЕСО не покрывает не только ГОРНОлыжный спорт, но и любой лыжный вообще, в том числе и "беголыжный", который, кстати, не является и экстремальным.

Поэтому я "за" нормальную страховку, с покрытием как у Чартиса, но чтобы принималась консульствами без вопросов.

Еще было бы неплохо, чтобы география действия покрывала не только зарубеж, но и поездки по России (скажем, вне радиуса 100 км от места постоянного проживания).
Scud
#
Хотелось бы иметь стандарный механизм включения страховки с определенной даты. Сейчас, к примеру, если человек планирует отпуск заранее и подает документы на визу за три месяца, у него тупо отгрызается три месяца действия страховки из годового срока. Четверть срока - в корзину!


Когда я в прошлом году заказывал страховку Ресо в Авангарде, у меня спросили, с какой даты она мне нужна и выдали именно с таким сроком, как я просил.
Pif
#
Когда я в прошлом году заказывал страховку Ресо в Авангарде, у меня спросили, с какой даты она мне нужна и выдали именно с таким сроком, как я просил.

Scud

Scud, я знаю. У меня получилось точно так же. Но другие клиенты жаловались, что страховка начинает работать сразу в день выдачи. Я спросил на форуме у представителей банка, и VEI ответила, что мне выдали страховку с датой начала в будущем из-за ошибки операциониста, и что стандартного механизма для выдачи таких страховок нет.
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