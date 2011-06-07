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Ждет рассмотрения

Разработать качественную страховку для путешественников

Сейчас у банка существует возможность получить неплохую по цене страховку от РЕСО, либо страховку от Chartis при получении карты категории World. Для получения визы этого вполне достаточно (и то - спорно, в зависимости от срока/типа визы и т.п.), но, коль скоро "Авангард" выходит на рынок с новыми продуктами, ориентированными на путешественников (карта Airbonus, сервис по продаже авиабилетов), хотелось бы предложить идею: разработать качественную страховку для путешественников, которую можно было бы приобрести за дополнительную плату. Существующие продукты либо имеют какие-то ограничения (необходимость оплаты какого-то элемента поездки, страховка начинает действовать только после пересечения границы и т.п.), либо лимит по ним небольшой, а увеличить его нельзя, РЕСО не покрывает горнолыжный спорт и т.п. Судя по обсуждению в теме "Авангарда", такой продукт был бы востребован среди путешествующих клиентов банка, и мог бы стать хорошим дополнением связки: "карта для путешественников/летунов" + "авиабилеты".

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