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Hipster
(Hipster)
Ждет рассмотрения
Разработать качественную страховку для путешественников
Сейчас у банка существует возможность получить неплохую по цене страховку от РЕСО, либо страховку от Chartis при получении карты категории World. Для получения визы этого вполне достаточно (и то - спорно, в зависимости от срока/типа визы и т.п.), но, коль скоро "Авангард" выходит на рынок с новыми продуктами, ориентированными на путешественников (карта Airbonus, сервис по продаже авиабилетов), хотелось бы предложить идею: разработать качественную страховку для путешественников, которую можно было бы приобрести за дополнительную плату. Существующие продукты либо имеют какие-то ограничения (необходимость оплаты какого-то элемента поездки, страховка начинает действовать только после пересечения границы и т.п.), либо лимит по ним небольшой, а увеличить его нельзя, РЕСО не покрывает горнолыжный спорт и т.п. Судя по обсуждению в теме "Авангарда", такой продукт был бы востребован среди путешествующих клиентов банка, и мог бы стать хорошим дополнением связки: "карта для путешественников/летунов" + "авиабилеты".
9
Комментарии 9
А то нужно было мне спортивную страховку на днях оформить. Отказали
Соответственно, убрать механизм её активации можно только ценой значительного удорожания World - а сейчас он такой дешёвый только благодаря "путешественникам на такси в соседний район" типа меня.
А вот проработать механизм страхования детей стоило бы.
Модель идеи международного Chartis, рекомендуемого международным же MasterCard в качестве "прилагаемого к карте эксклюзива", довольно понятна - для неженатого лет до 40 западного летуна, не экономящего на чашечке кофе в аэропорту вылета, сеть которых весьма широка - это как проехать на автобусе, только быстрее.
В России же, чтобы вылететь за границу - все региональные авиарейсы делают пересадку в Москве и всё такое, всё иначе...
По теме страховок - мне кажется, здесь как с тарифами у операторов сотовой связи - нет лучшего тарифного плана - иначе, все бы пользовались этим "лучшим" тарифным планом и других тарифных планов попросту бы не существовало.
У каждого человека свои потребности в страховке. Кому-то нужен экстремальный спорт, а лично мне эта статья не нужна - я не готов за нее переплачивать. Мне важнее, например, утеря багажа или задержка рейса. Поэтому, не получится сделать одну универсальную страховку для всех по приемлемой цене. А если делать каждому свою "лучшую" страховку - то это и будет "агент по страхованию", так же, как и "агент по продаже билетов", что мы сейчас имеем в банке. И придется девочкам за стойкой еще изучить и такое направление, как "страхование".
А вообще - я с удовольствием купил бы в Авангарде страховку от ВСК по тарифу Бизнес за 7 евро, как было в Сбербанке. Это для меня "качественная страховка для путешественников".
Поэтому я "за" нормальную страховку, с покрытием как у Чартиса, но чтобы принималась консульствами без вопросов.
Еще было бы неплохо, чтобы география действия покрывала не только зарубеж, но и поездки по России (скажем, вне радиуса 100 км от места постоянного проживания).
Когда я в прошлом году заказывал страховку Ресо в Авангарде, у меня спросили, с какой даты она мне нужна и выдали именно с таким сроком, как я просил.
Scud, я знаю. У меня получилось точно так же. Но другие клиенты жаловались, что страховка начинает работать сразу в день выдачи. Я спросил на форуме у представителей банка, и VEI ответила, что мне выдали страховку с датой начала в будущем из-за ошибки операциониста, и что стандартного механизма для выдачи таких страховок нет.