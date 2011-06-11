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Scud
Ждет рассмотрения
Бесплатное снятие собственных средств с дебетовых карт в любых банкоматах
Предлагается рассмотреть возможность ввести услугу типа "до 2 снятий нала в месяц в любых банкоматах без комиссии банка при поддержании минимального суммарного баланса на расчетных и депозитных счетах не менее N руб."
33
Значение N, понятно, должно быть таким, чтобы и для банка позитивчик был, и чтобы услуга осталась востребованной клиентами.
Комментарии 33
В Связном порог бесплатного снятия по новым тарифам 1000р, в ТКС - 3000р. Эти факты о каких-то порогах для банка о чём-то говорят...
Я в Спб легко снимаю в офисах "Авангарда" без комиссий.
Тем более 2 раза в месяц можно и заранее подумать что,где и как.
А для кред.карт это вредная идея.
Я понимаю экстренную ситуацию, а зачем плановое снятие денег с к/к?
В свете последних событий предлагаю услугу сделать платной - пусть желающие сами укажут размер .
Иначе все эти предложения звучат так - "дайте еще халявы и побольше".
Соответственно, банку выгоднее, чтобы 3000р снимали в один заход, а не в десять.
А 1.5% за рубежом?
Поддержание минимального остатка на счетах предлагается как раз для компенсации этих расходов.
Речь, конечно, идет о том, чтобы бесплатно можно было снять свои деньги (не кредитные) с дебетовых карт в чужих банкоматах. В первую очередь это может быть актуально зарубежом. В поездках по России, кстати, тоже. Да и в своем городе -- иногда бывает очень некстати заморачиваться поиском банкомата/офиса Авангарда или ОРС.
В чем вы увидели халяву?
Давате тогда уже идти до конца: можно и просто в другом месте открыть депозит и получать заметно более высокие проценты. Фишка предложения в том, что вы а) оставляете деньги в Авангарде; б) имеете обычный процент с депозита; и при этом в) можете пару раз снять нал не думая о банковской принадоежности банкомата.
Да не вопрос. Если вам не внапряг держать в голове адреса банкоматов ОРС, флаг в руки. Пользоваться такой услугой никто никого не заставляет. Кстати, за рубежом банкоматов ОРС, насколько я представляю, нет.
Конечно. Но вклад в Авангарде можно быстрее получить на их карту в случае необходимости, поэтому это будет эквивалентом предложения.
Плохо себе представляю смысл идей: "Сделайте нам бесплатно это и это", хотя часто они набирают большое число голосов. IMHO:
1) это стоит для банка денег;
2) уменьшает число покупок по карте в пользу снятия наличных.
Угу, все пять тыщ адресов наизусть помню. На самом деле просто примерно представляю, какие банки входят в ОРС, а дальше - в любом торговом центре по несколько банкоматов понаставлено, какой-нибудь да подойдет. Либо с телефона на сайте смотрю. Но само по себе незапланированное снятие нала - довольно редкая ситуация, выдумывать под нее отдельную фичу, да еще с заковыристыми правилами - ну не знаю...
Для банка операция снятия Вами налика в чужих банкоматах платная операция.
Ваше предложение звучит так - "я хочу, чтобы банк мне оплачивал мои расходы за мою лень, неорганизованность и т.д".
Да причем тут неорганизованность. Карты Авангарда в принципе не годятся для нала. Вообще. В отпуске за рубежом лично для меня это большой минус. Если бы была возможность иметь карту пусть с большим неснижаемым остатком, но с минимальными комиссиями при снятии собственных средств в чужих банкоматах - лично для меня это был бы большой плюс. А сейчас, если я сниму свои собственные средства с рублевой карты в каком-нибудь Египте - я получу 1.5% + 0.75% + курс Мастеркард. За 2.25% меня жаба не то, что задушит - она меня просто убьет.
Давайте определимся.
Нам всем нравится бесплатность карт "Авангарда" в обслуживании. Нам всем нравятся услуги и сервис банка рамках бесплатного обслуживания.
Но что-то в банке должно быть платно или нет?
Или банк должен платить всегда, платить за все.
ЗЫ.
Меня жаба не душит. Я для снятия нала использую другие карты.
ЗЫЫ.
Уже не раз ПБ писал(и) что зачастую банку выгоднее криволинейная оплата чего-то в обход например ИБ.
В этом случае банк свою денюжку в виде комиссии получит, а при оплате в ИБ нет.
Ну и примите правила игры как "факт данный нам в ощущении обьективной реальности", расслабьтесь, получите удовольствие и дайте заодно банку заработать или по крайней мере не потерять.
Добавление.
Если учесть это известное Вам утверждение -
, то непонятно почему прдложение звучит так половинчато
Пусть еще и курс устанавливают "правильный"
1. Злобно пну его, обругаю матом, поковыряюсь, подожду-покурю, попытаюсь определить владельца банкомата, запишу адрес и время.
2. Позвоню в СКП своего банка и спрошу что делать и обязательно ли писать жалобу в заграничной стране в банке-владельце банкомата.
3. Если обязательно - злобно покрою матом свой банк, посчитаю затраты. Если бабло больше затрат пойду писать, если меньше - еще раз злобно выругаюсь и пойду искать магазин с утешительными напитками.
4. По приезду напишу заявление в свой банк.
Дык я давно по возможности все эти шайтан-машины стараюсь обходить. Особенно те в которые свои деньги надо засовывать
Да не, не надо, меня валютная дебетовка с курсом МС устроила бы
В тех странах, где валюта дебетовки совпадает с валютой страны, нал не нужен.
А в тех странах, где нал нужен - всё равно тугрики, и проще с рублёвой дебетовки снимать, ибо от конверсии не уйти.
Или я что-то путаю?
2) Снять в евро-стране (e.g. юг Испании), чтобы взять в другую (e.g. Марокко)
Давайте не будем вырывать фразы из контекста, хорошо? Отменить комиссию предлагается не просто так, а в обмен на поддержание минимального баланса -- такого, который бы заведомо покрывал те самые два снятия нала (собственного нала с дебетового счета).
Это я вообще не понял, к чему. А вклад в другом банке можно быстрее получить на карту того банка. И что?
Два снятия в месяц уменьшают число покупок по карте? Мы с вами в одной стране живем? Количество покупок по карте в России лимитируется исключительно тем, что а) карты не везде принимают, и б) там, где принимают цена может быть намного выше (речь даже не о 3-5%), чем там, где не принимают.
См. в сообщении №12, первую цитату и ответ на нее.
Собственно, предложение направлено на то, чтобы клиенты реже задумывались об использовании карт других банков.
Польза обоюдная: клиент не платит (явно) за ограниченное количество снятий своих денег в банкоматах; банк имеет больше средств клиентов на своих счетах, плюс клиенты "не смотрят на сторону".
Кстати, я не исключаю того, что расчеты банка покажут, что искомый минимальный неснижаемый лимит будет слишком высоким и услуга окажется невостребованной.
Хотя опыт общения с другими банками (не только крупными, которые могут многое себе позволить) показывает, что "планка" может быть вполне доступной.
Не поленюсь лишний раз сказать: кому данная услуга не нужна или непонятна, легко могут ею не пользоваться.