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Аватар Scud
11.06.2011 04:00 #
Ждет рассмотрения

Бесплатное снятие собственных средств с дебетовых карт в любых банкоматах

Предлагается рассмотреть возможность ввести услугу типа "до 2 снятий нала в месяц в любых банкоматах без комиссии банка при поддержании минимального суммарного баланса на расчетных и депозитных счетах не менее N руб."

Значение N, понятно, должно быть таким, чтобы и для банка позитивчик был, и чтобы услуга осталась востребованной клиентами.
33

Комментарии 33

rdc
#
За снятие нала с эмитента берёт комиссию хозяин банкомата. Для держателя карты это неочевидно, но факт.
diev.ya.ru
#
У меня на дебетовке так и стоят лимиты - на 2 раза - на всякий аварийный случай. Хотя нал в Авангарде ещё никогда не снимал. Поэтому идея с минимальными балансами не очень нравится (они скачут от плюса до минуса), а вот 2 снятия в месяц бесплатно, а дальше комиссия - было бы хорошо. И будет востребовано - в аварийных случаях. smile:)
diev.ya.ru
#
За снятие нала с эмитента берёт комиссию хозяин банкомата

rdc

В Связном порог бесплатного снятия по новым тарифам 1000р, в ТКС - 3000р. Эти факты о каких-то порогах для банка о чём-то говорят...
АлексСпб
#
Для дебетовок возможно, но кому и зачем это нужно непонятно.
Я в Спб легко снимаю в офисах "Авангарда" без комиссий.
Тем более 2 раза в месяц можно и заранее подумать что,где и как.

А для кред.карт это вредная идея.

Я понимаю экстренную ситуацию, а зачем плановое снятие денег с к/к?
АлексСпб
#
Добавлю.
В свете последних событий предлагаю услугу сделать платной - пусть желающие сами укажут размер smile:).

Иначе все эти предложения звучат так - "дайте еще халявы и побольше".
olegp9
#
Это доступно уже сейчас. Открываете вклад на 145.000р, в месяц получается ~600р процентов, которые покрывают два снятия наличных до 20.000р в чужих банкоматах.
rdc
#
В Связном порог бесплатного снятия по новым тарифам 1000р, в ТКС - 3000р. Эти факты о каких-то порогах для банка о чём-то говорят...
diev.ya.ru
Эти факты говорят не о порогах, а о фиксированной части комиссии.
Соответственно, банку выгоднее, чтобы 3000р снимали в один заход, а не в десять.
Теневая экономка
#
В том виде, в котором идея предлагается, не вижу особого смысла. 0,5% в банкоматах ОРС is not a big deal и для экстренной ситуации подойдет, а думать о поддержании мин. остатка - излишний напряг.
rdc
#
X +1
Pif
#
0,5% в банкоматах ОРС is not a big deal

Теневая экономка

А 1.5% за рубежом?
Scud
#
Если кто из модераторов может скорректировать исходное сообщение, прошу изменить "снятий нала" на "снятий собственных средств с дебетовых карт".

За снятие нала с эмитента берёт комиссию хозяин банкомата. Для держателя карты это неочевидно, но факт.

Поддержание минимального остатка на счетах предлагается как раз для компенсации этих расходов.

для кред.карт это вредная идея.

Речь, конечно, идет о том, чтобы бесплатно можно было снять свои деньги (не кредитные) с дебетовых карт в чужих банкоматах. В первую очередь это может быть актуально зарубежом. В поездках по России, кстати, тоже. Да и в своем городе -- иногда бывает очень некстати заморачиваться поиском банкомата/офиса Авангарда или ОРС.

Иначе все эти предложения звучат так - "дайте еще халявы и побольше".

АлексСпб

В чем вы увидели халяву?
Это доступно уже сейчас. Открываете вклад на 145.000р, в месяц получается ~600р процентов, которые покрывают два снятия наличных до 20.000р в чужих банкоматах.

Давате тогда уже идти до конца: можно и просто в другом месте открыть депозит и получать заметно более высокие проценты. Фишка предложения в том, что вы а) оставляете деньги в Авангарде; б) имеете обычный процент с депозита; и при этом в) можете пару раз снять нал не думая о банковской принадоежности банкомата.

0,5% в банкоматах ОРС is not a big deal и для экстренной ситуации подойдет, а думать о поддержании мин. остатка - излишний напряг.

Да не вопрос. Если вам не внапряг держать в голове адреса банкоматов ОРС, флаг в руки. Пользоваться такой услугой никто никого не заставляет. Кстати, за рубежом банкоматов ОРС, насколько я представляю, нет.
olegp9
#
В чем вы увидели халяву?

Scud
Пардон, но предложение "отмените нам комиссию" за затратную для банка операцию выглядит именно так.

можно и просто в другом месте открыть депозит и получать заметно более высокие проценты.
Конечно. Но вклад в Авангарде можно быстрее получить на их карту в случае необходимости, поэтому это будет эквивалентом предложения.

Фишка предложения в том, что вы а) оставляете деньги в Авангарде; б) имеете обычный процент с депозита; и при этом в) можете пару раз снять нал не думая о банковской принадоежности банкомата.

Scud
Плохо себе представляю смысл идей: "Сделайте нам бесплатно это и это", хотя часто они набирают большое число голосов. IMHO:
1) это стоит для банка денег;
2) уменьшает число покупок по карте в пользу снятия наличных.
Теневая экономка
#
Да не вопрос. Если вам не внапряг держать в голове адреса банкоматов ОРС

Scud

Угу, все пять тыщ адресов наизусть помню. На самом деле просто примерно представляю, какие банки входят в ОРС, а дальше - в любом торговом центре по несколько банкоматов понаставлено, какой-нибудь да подойдет. Либо с телефона на сайте смотрю. Но само по себе незапланированное снятие нала - довольно редкая ситуация, выдумывать под нее отдельную фичу, да еще с заковыристыми правилами - ну не знаю...
rdc
#
представляю, какие банки входят в ОРС, а дальше - в любом торговом центре по несколько банкоматов понаставлено, какой-нибудь да подойдет
Можно же по наклеечке ОРС ориентироваться.
alif
#
Я за. Хотя я в России вообще никогда не снимаю наличность, только кладу. За всю историю использования Авангарда - один или два раза, просто незачем. А вот для отпуска - милое дело было бы...
АлексСпб
#
Иначе все эти предложения звучат так - "дайте еще халявы и побольше".

АлексСпб

В чем вы увидели халяву?

Scud


Для банка операция снятия Вами налика в чужих банкоматах платная операция.
Ваше предложение звучит так - "я хочу, чтобы банк мне оплачивал мои расходы за мою лень, неорганизованность и т.д".
Pif
#
я хочу, чтобы банк мне оплачивал мои расходы за мою лень, неорганизованность и т.д

АлексСпб

Да причем тут неорганизованность. Карты Авангарда в принципе не годятся для нала. Вообще. В отпуске за рубежом лично для меня это большой минус. Если бы была возможность иметь карту пусть с большим неснижаемым остатком, но с минимальными комиссиями при снятии собственных средств в чужих банкоматах - лично для меня это был бы большой плюс. А сейчас, если я сниму свои собственные средства с рублевой карты в каком-нибудь Египте - я получу 1.5% + 0.75% + курс Мастеркард. За 2.25% меня жаба не то, что задушит - она меня просто убьет.
АлексСпб
#
Да причем тут неорганизованность. Карты Авангарда в принципе не годятся для нала. Вообще. В отпуске за рубежом лично для меня это большой минус.

Pif


Давайте определимся.
Нам всем нравится бесплатность карт "Авангарда" в обслуживании. Нам всем нравятся услуги и сервис банка рамках бесплатного обслуживания.
Но что-то в банке должно быть платно или нет?

Или банк должен платить всегда, платить за все.

ЗЫ.
Меня жаба не душит. Я для снятия нала использую другие карты.
ЗЫЫ.
Уже не раз ПБ писал(и) что зачастую банку выгоднее криволинейная оплата чего-то в обход например ИБ.
В этом случае банк свою денюжку в виде комиссии получит, а при оплате в ИБ нет.
Ну и примите правила игры как "факт данный нам в ощущении обьективной реальности", расслабьтесь, получите удовольствие и дайте заодно банку заработать или по крайней мере не потерять.
АлексСпб
#
Если бы была возможность иметь карту пусть с большим неснижаемым остатком, но с минимальными комиссиями при снятии собственных средств в чужих банкоматах - лично для меня это был бы большой плюс

Pif


Добавление.

Если учесть это известное Вам утверждение -
Курс, по которому выдавал валюты банкомат, во всех трех странах оказался хуже, чем курс любого первого попавшегося уличного обменника (причем это даже без учета комиссии за выдачу наличных, а с ней - все еще печальнее).
, то непонятно почему прдложение звучит так половинчато smile:D

Пусть еще и курс устанавливают "правильный" smile:D
rdc
#
Кстати. А что вы будете делать, когда заграничный банкомат спишет бабло, но не отдаст?
АлексСпб
#
Мое действия -
1. Злобно пну его, обругаю матом, поковыряюсь, подожду-покурю, попытаюсь определить владельца банкомата, запишу адрес и время.

2. Позвоню в СКП своего банка и спрошу что делать и обязательно ли писать жалобу в заграничной стране в банке-владельце банкомата.

3. Если обязательно - злобно покрою матом свой банк, посчитаю затраты. Если бабло больше затрат пойду писать, если меньше - еще раз злобно выругаюсь и пойду искать магазин с утешительными напитками.

4. По приезду напишу заявление в свой банк.
rdc
#
Это я как бы намекал, что обменник - не такая уж плохая идея.
АлексСпб
#
Это я как бы намекал, что обменник - не такая уж плохая идея.

rdc


Дык я давно по возможности все эти шайтан-машины стараюсь обходить. Особенно те в которые свои деньги надо засовывать smile:)
Pif
#
Пусть еще и курс устанавливают

АлексСпб

Да не, не надо, меня валютная дебетовка с курсом МС устроила бы smile:)
rdc
#
меня валютная дебетовка с курсом МС устроила бы
Pif
А какой смысл в валютной дебетовке?
В тех странах, где валюта дебетовки совпадает с валютой страны, нал не нужен.
А в тех странах, где нал нужен - всё равно тугрики, и проще с рублёвой дебетовки снимать, ибо от конверсии не уйти.
Или я что-то путаю?
olegp9
#
В тех странах, где валюта дебетовки совпадает с валютой страны, нал не нужен.

rdc
1) Картой можно платить не везде. Например, на заправке в Греции их не принимали, в лавках-кафе тоже нет. В Германии не все магазины берут Visa/MC (четыре года назад).

2) Снять в евро-стране (e.g. юг Испании), чтобы взять в другую (e.g. Марокко)
Scud
#
ардон, но предложение "отмените нам комиссию" за затратную для банка операцию выглядит именно так.

olegp9

Давайте не будем вырывать фразы из контекста, хорошо? Отменить комиссию предлагается не просто так, а в обмен на поддержание минимального баланса -- такого, который бы заведомо покрывал те самые два снятия нала (собственного нала с дебетового счета).

Конечно. Но вклад в Авангарде можно быстрее получить на их карту в случае необходимости, поэтому это будет эквивалентом предложения.

olegp9

Это я вообще не понял, к чему. А вклад в другом банке можно быстрее получить на карту того банка. И что?

уменьшает число покупок по карте в пользу снятия наличных

olegp9

Два снятия в месяц уменьшают число покупок по карте? Мы с вами в одной стране живем? Количество покупок по карте в России лимитируется исключительно тем, что а) карты не везде принимают, и б) там, где принимают цена может быть намного выше (речь даже не о 3-5%), чем там, где не принимают.
Scud
#
Для банка операция снятия Вами налика в чужих банкоматах платная операция.

АлексСпб

См. в сообщении №12, первую цитату и ответ на нее.
Scud
#
Меня жаба не душит. Я для снятия нала использую другие карты.

АлексСпб

Собственно, предложение направлено на то, чтобы клиенты реже задумывались об использовании карт других банков.
Польза обоюдная: клиент не платит (явно) за ограниченное количество снятий своих денег в банкоматах; банк имеет больше средств клиентов на своих счетах, плюс клиенты "не смотрят на сторону".

Кстати, я не исключаю того, что расчеты банка покажут, что искомый минимальный неснижаемый лимит будет слишком высоким и услуга окажется невостребованной.

Хотя опыт общения с другими банками (не только крупными, которые могут многое себе позволить) показывает, что "планка" может быть вполне доступной.
Scud
#
Но само по себе незапланированное снятие нала - довольно редкая ситуация, выдумывать под нее отдельную фичу, да еще с заковыристыми правилами - ну не знаю...

Теневая экономка

Не поленюсь лишний раз сказать: кому данная услуга не нужна или непонятна, легко могут ею не пользоваться. smile:)
r m
#
Не вижу смысла. Либо заплачу явную комиссию, либо заплачу неявно, пока деньги простаивают. Например, нужно в поездке снять 10 т.р. Они лежат в Связном под 10%. За месяц они принесут 83 рубля дохода. Потеря на конвертации 2% (а в Авангарде не меньше может выйти), снятие бесплатное - теряю 200 рублей. Или мне надо эти деньги снять со Связного, а может с депозита под больший % и положить в Авангард. Может пригодятся, может и нет, но они простаивают. А если нужно будет держать 50 т.р. для беслатного снятия, как предлагалось? Месяц простоя стоит уже 400 рублей. Так я лучше получу % и потрачу немного на снятии, чем забивать себе голову этими проблемами с тем же результатом. По долларовой карте, конечно, будет интереснее. Но нужно заранее иметь эти доллары и т.д.
r m
#
Это 200 на конвертацию уйдет. А за само снятие - нет. Ну будет в Авангарде бесплатное снятие - будут те же потери на конвертации + простой денег. Думаю, пусть мои деньги работают на депозитах и приносят мне деньги, а я их потом заплачу Авангарду, если мне это потребуется - это будет нормально.
schedmi
#
Предлагаю вместо бесплатного снятия объединить банкоматную сеть Авангард к другими банками. Хотя бы с одним!
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