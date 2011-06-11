Подписаться на идею Scud

Ждет рассмотрения

Бесплатное снятие собственных средств с дебетовых карт в любых банкоматах

Предлагается рассмотреть возможность ввести услугу типа "до 2 снятий нала в месяц в любых банкоматах без комиссии банка при поддержании минимального суммарного баланса на расчетных и депозитных счетах не менее N руб."



Значение N, понятно, должно быть таким, чтобы и для банка позитивчик был, и чтобы услуга осталась востребованной клиентами.

33