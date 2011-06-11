Мультивалютная карта для путешественников

Суть идеи: у клиента - одна единственная карта, у банка - три кредитных счёта к ней в трёх разных валютах. В какой валюте придёт списание - с того счёта, в той валюте и списывается в кредит.
В период погашения, клиент сам смотрит на свои задолженности по этим трём счетам и погашает - необходимыми конвертациями и/или из собственных средств в этих валютах.
Это проще и прозрачнее, чем устраивать динамическое переподключение карты к разным счетам, например... Или иметь три разные карты к совсем разным счетам и соображать, что с какой лучше сделать, как это сейчас.
Кредитный лимит на все три связанных счёта единый (без необходимости перераспределять "на лету" через ИБ) - в какой-то "базовой" валюте (возможно, на выбор клиента).
В SMS-оповещениях приходит сумма авторизации в валюте сделки + остаток доступных средств в этой же валюте (тут от банка потребуется пересчёт на лету, но он всё равно нужен, чтобы следить за исчерпанием единого кредитного лимита).
Тогда, пересекая границы (или оплачивая через интернет разные места), карта будет оставаться единой на все случаи, а оповещения - максимально приближены к реальным расчётам конкретных стран.
И ещё - у такой карты не будет трансграничной комиссии по определению - при неосмотрительном попадании клиентом в не ту валюту. Хотя, если для банка в рассчётах с МПС она будет оставаться, то тут можно будет что-нибудь додумать - тут мне экономика банка неизвестна.
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PS: к "одной единственной карте" в терминах выше могут быть и резервные здесь же - в лучших традициях Авангарда. Это просто для облегчения понимания сути идеи так сказано.
Комментарии 34
Кроме евро-баксов бывают кроны, йены итд
AFAIK, любые иностранные транзакции вызывают небольшую комиссию в пользу платежных систем.
А вообще тут есть следующий экономический аспект.
Международные платёжные системы на то и международные, чтобы получать основную прибыль на международных операциях.
Процент, взимаемый ими на локальных операциях, ничтожен, чтобы им не создали внушительную конкуренцию локальные карты.
Как результат, на международных операциях банк несёт заметные издержки - и оплата услуг МПС, и международные банковские переводы.
Разные банки компенсируют это по-разному: кто-то невыгодным курсом обмена, кто-то трансграничной комиссией, кто-то абонентской платой.
В нашем случае это трансграничная комиссия.
То, что трансграничной комиссии нет при оплате в валюте карты - это исключительно шаг навстречу клиенту, не более того. Просто для прозрачности и очевидности - издержки банка никуда при этом не деваются. Расчёт сделан на то, что большинство клиентов не заморачивается этим, и издержки опять же размываются на фоне основного потока трансграничных операций.
Результат: поскольку мультивалютная карта позволит сделать оплату в валюте карты автоматической, логичным шагом станет ввод трансграничной комиссии на ЛЮБЫЕ трансграничные операции по такой карте.
Ну и нужна ли она после этого будет?
Это не считая всех сопутствующих геморроев, описанных мной по ссылке выше.
Вы уверены? Я сомневаюсь.
Да и нафик она там не нужна, поскольку у Альфы чистый курс ММВБ и всё.
Но - у Альфы нет кэшбэков. Альфа спокойно покрывает эти издержки интерчейнджем, и сверх того получает оплату за пакет услуг и SMS-уведомления, а теперь ещё и за чиповые карты. Да-да, за чип в Альфе надо платить отдельно, сверх платы за пакет услуг.
ВТБ24 же вообще не морочится прибыльность/убыточностью, судя по всему…
У Авангарда же есть кэшбэковый World. Кэшбэк перекрывает трансграничную комиссию. Ну и нафига козе баян после этого?
У Альфы есть мгновенное переключение валюты счёта.
Тогда возникает вопрос, который уже возникал по другим поводам в теме банка: а почему тогда все рублевые клиенты Авангарда должны косвенно оплачивать трансграничку евровых и долларовых? По тарифам её нет, по вашим словам она есть.
А если валютной - сначала нужно сконвертировать рубли в валюту. По курсу Альфы. А теперь внимательно присмотримся к курсам Альфы на данный момент:
USD 27,34 28,17 - спрэд ~3%
EUR 39,2534 41,2626 - спрэд ~5%.
Т.е. фактически, в курс доллара заложена комиссия 1.5%, а в курс евро - 2.5%.
Теперь считаем ситуацию в Авангарде.
USD 27.75 28.15 - спрэд ~1.5%
EUR 39.95 40.35 - спрэд ~1%
Итого, в курс доллара заложена комиссия 0.75%, в курс евро 0.5%.
При покупке рублёвой картой комиссия составит 1.5% в долларах и 1.25% в евро.
Кэшбэк World 0.87%, итого наши накладные расходы составят 0.63% для долларов и 0.38% для евро.
Результат: выгоднее всего покупать рублёвой картой Альфы, далее идёт рублёвый World Авангарда, и с большим отставанием идёт валютная покупка "переключённой" картой Альфы с валютного счёта. Реально это "переключение" актуально только для тех, у кого доход непосредственно в валюте.
Вопрос всё тот же: нафига козе баян?
По той же причине, по которой не-грейсеры косвенно оплачивают проценты грейсеров, и т.д. Маркетинг.
А ты в курсе, что у клиента может быть основной источник дохода не в рублях, накопления не в рублях или валюта может быть куплена не в Альфе/Авангарде и внесена на счёт (сколько раз мне надо было за раз менять умеренно много рублей на валюту или наоборот - всегда было выгоднее это делать не в том банке, в который я потом эти деньги нёс, - курс покрывал даже лень доехать до нужного обменника).
rdc, я просто не понимаю ваше ярое противление этой идее уже второй раз.
1. Если вам не нужно - не пользуйтесь.
2. Если боитесь, что после ввода мультивалютной карты трансграничку впаяют всем, а не только рублевым - так судя по информации данной вами же, это будет честно.
3. Если думаете, что банк будет в убытке - предоставьте банку посчитать, что ему выгодно, а что нет.
Я пока от вас не увидел ни одного довода реально против этой идеи.
Уже не раз приводил эти расчёты, и оказывалось, что зачастую даже просто валютную карту открывать нет смысла.
И ещё раз напомню вот какое соображение:
именно для путешественника такая карта бессмысленна. В еврозоне - только евро. В США только доллар. США и еврозона не граничат друг с другом. Если пользоваться валютными картами, вполне естественно ехать с евровой картой в еврозону и с долларовой в США. Какой смысл их объединять?
При покупках же за пределами еврозоны и США, трансграничка с тугриков будет всегда. Карт в тугриках нет.
Объединять для оплаты в интернете три пластика в один - бессмыслица. Это же просто циферки, пластик с собой таскать не надо. Некоторые банки для интернет-покупок даже пластик не выпускают, сразу предоставляют циферки.
Я пока от вас не увидел ни одного довода реально за эту идею.
А что до моих опасений - мне ни горячо ни холодно. Всё равно у меня только рублёвые карты.
Сейчас: нужно открыть по карте в каждой валюте (банку лишние издержки, причем нерублевые карты скорее всего будут бОльшую часть времени лежать мертвым грузом; мне - лишнее время на посещение офиса и необходимость ждать, пока карту выпустят), постоянно балансировать кредитный лимит (или необходимо его разделить, что не очень интересно), путаться в картах, размышлять, какой магазин в какой валюте спишет, какую карту в какую страну выгоднее взять.
С мультивалютной картой: достаточно иметь одну карту (банку дешевле - надо содержать всего лишь одну карту, по которой будет весь оборот клиента, мне - не нужно лишнее время на посещение офиса для открытия каждой очередной карты, если банк вдруг начнёт обслуживать в четвертой валюте - может просто открыть мне еще один счёт без посещения офиса), не нужно размышлять насчёт кредитного лимита (он один - на каком счету востребован, там и используется), не нужно путаться в картах и думать куда какую выгодно взять.
Ну максимум понадобится две карты - одна для доверенных интернет-мест и покупок в оффлайне, другая с закрытыми лимитами для недоверенных интернет-покупок.
Получаем все плюшки: и трансгранички нет (бонусы её перекрывают), и не нужно размышлять, кто в какой валюте спишет, и в какую страну какую карту выгоднее взять, и единый лимит, и не нужно путаться в картах
А вот это не вам решать.
В одном знакомом мне банке ВИПерсоны имеют такие карты и много путешествуют. Ради их потребностей банк и разработал такую схему. Значит, оно там пользуется спросом. Неделя отдыха в Европе с семьёй, затем присоединяются друзья и вылет через Лондон с США... Или Японию... И у них одна карта, а не пасьянс. И как её обслуживать банк думает, а не эта персона.
Если Авангарду интересно - можно будет пообсуждать технические детали идеи. Если я нечаянно повторил чужую идею (спасибо за ссылку - что-то мне не попалась) - извините.
Глупо сравнивать изменения, которые уже фактически были введены (новость на главном сайте) и ухудшали условия множества людей и просто новый продукт, улучшающий условия, но не настолько значительно, чтобы биться за его внедрение. Банк увидел, что желающие есть и хорошо. Откажет - и хорошо.
Вероятно расчётливая жаба, знакомая с состоятельными людьми куда ближе, чем с гражданами, снимающими кредитный лимит в первый день месяца наличкой. Иными словами - чем больше у тебя денег, тем лучше обычно ты их умеешь считать.
Это avangard style - выпускаем карту на каждый чих и под каждый use case. С учетом того, что подавляющее большинство карт при этом можно сделать бесплатными - в общем и целом с этим можно прекрасно жить.
А русурсов на радикальную перепилку процессинга у Авангарда явно нет. Это как с той же Альфой (пардон с частое склонение - живу я с ней долго) - у них ответ на пожелание сделать уплавление лимитами операций a la Авангард - "идея классная, но процессинг не поддерживает, а переделывать больно накладно..."
Тут кто в какую идею вложился - с тем и живем.
В точку!
К тому же, они не живут только на одну зарплату и только в одних рублях...
Но, видимо по предыдущим ответам, Авангард не хочет охватить 20% людей с 80% оборотов, которые понятия не имеют о banki.ru и всех этих форумных голосованиях
Ну, решения можно делать с разных концов... даже извращаться позади унаследованного процессинга - лишь бы задача была поставлена и топнули ногой
(Но больше излагать я не в праве. Внешнее видение идеи для клиентов я изложил. )
Исходная же идея предполагает перекладывание издержек на банк. И всё равно является полумерой - напомню, помимо долларов и евро, существует ещё более сотни различных тугриков, на которых трансграничка всё равно будет.
Ну так (пусть) будет выбор: или один-два-три отдельных World с бонусами, или такая карта без бонусов (пусть трансграничка там канет для ровного счёта и излишек пойдёт на онлайн/оффлайн-пересчёт доступного лимита по курсу последней использованной валюты, отличной от рублей, например... или же всё едино пусть).
Мне вот AirBonus как-то неинтересен, и если World отменят, то, полагаю, вернусь на 1-2-3 отдельных карты (+резервные к ним) - без бонусов, но бесплатных.
Так что исходная идея предлагает обдумать одну хорошую карту, платную как все World, а не лишь бы устранить трансграничку как таковую!
Неверно Продвинутые клиенты все посчитали и ездят с одним рублевым ворлдом. Менее продвинутые - заводят три ворлда. Страдают на форуме как раз самые непродвинутые, или ленивые, которые не читали отзывы в НР про мультивалютные карты других банков и не представляют, какой пласт проблем они пытаются взвалить не только на голову банка, но и на свою собственную. Даже идея с мгновенным переключением привязанного счета и то мне ближе, чем идея мультивалютной карты, которая сама будет списывать непойми что непойми когда.
Не обижайтесь, я любя
И остаётся для неё очень узкая ниша - путешественники с валютным доходом.
1. я не верю, что Авангард несет при оплате с долларовой/евровой карты покупки в долларах/евро такие же трансграничные потери, как при оплате этой же покупки в рублях; надо у ПБ спросить во вторник;
2. никто не предлагает перекладывать издержки на банк; вы вот World пользуетесь? ну так откажитесь завтра, не предлагайте перекладывать издержки на банк; мы предлагаем банку рассмотреть эту идею и сказать, что для него будет стоить её реализовать.
+1.
На валюты мне наплевать, это будет удобно для переключения дебетка/кредитка - одной картой с собой меньше.
С одной картой невозможно продавать рубли, когда они слишком дороги, и покупать их, когда они слишком дёшевы. Я думаю, найдутся те, кому это важно. То же в других терминах: только в рублёвой карте конвертация происходит по курсу на дату покупки, а в мультивалютной или в 3 картах конвертация происходит по курсу на любую дату по выбору владельца. Так что с данной точки зрения корректно сравнивать мулютивалютную карту с тремя.