Мультивалютная карта для путешественников

Ждет рассмотрения

Суть идеи: у клиента - одна единственная карта, у банка - три кредитных счёта к ней в трёх разных валютах. В какой валюте придёт списание - с того счёта, в той валюте и списывается в кредит.В период погашения, клиент сам смотрит на свои задолженности по этим трём счетам и погашает - необходимыми конвертациями и/или из собственных средств в этих валютах.Это проще и прозрачнее, чем устраивать динамическое переподключение карты к разным счетам, например... Или иметь три разные карты к совсем разным счетам и соображать, что с какой лучше сделать, как это сейчас.Кредитный лимит на все три связанных счёта единый (без необходимости перераспределять "на лету" через ИБ) - в какой-то "базовой" валюте (возможно, на выбор клиента).В SMS-оповещениях приходит сумма авторизации в валюте сделки + остаток доступных средств в этой же валюте (тут от банка потребуется пересчёт на лету, но он всё равно нужен, чтобы следить за исчерпанием единого кредитного лимита).Тогда, пересекая границы (или оплачивая через интернет разные места), карта будет оставаться единой на все случаи, а оповещения - максимально приближены к реальным расчётам конкретных стран.И ещё - у такой карты не будет трансграничной комиссии по определению - при неосмотрительном попадании клиентом в не ту валюту. Хотя, если для банка в рассчётах с МПС она будет оставаться, то тут можно будет что-нибудь додумать - тут мне экономика банка неизвестна._________PS: к "одной единственной карте" в терминах выше могут быть и резервные здесь же - в лучших традициях Авангарда. Это просто для облегчения понимания сути идеи так сказано.