Отклонено
вывод электронных денег
Было бы неплохо сделать лёгкий и дешёвый вывод денег на карту из электронных кошельков (яндекс деньги, вебмани и т.п.). Комиссию за это можно назначить микроскопическую (либо 0%), т.к. тарифы банка предусматривают достаточно дорогой вывод денег уже с карты ТКС через банкоматы (я имею ввиду, что банк получит свой интерес на этом этапе). Ну и конечно получение наличных за счёт собственных средств на кредитке должно быть в диапазоне0-1%, как это уже реализованно в других банках.
4
Комментарии 4
Это вы о чем? С дебетовой карты снятие наличных в банкомататх любых банков(свыше 3000р)- без комиссии. Про кредитки?
Тогда почему Вы дальше предлагаете банку отказаться от своего интереса и по кредиткам тоже? :"Ну и конечно получение наличных за счёт собственных средств на кредитке должно быть в диапазоне0-1%, как это уже реализованно в других банках"
Предлагать ТКС стать каналом для вывода денег еще и из электронных кошельков Яда и WM(и платить за эту развлекуху из своих средств) - это смело. Предложите лучше, за счет чего им компенсировать неизбежные убытки от таких операций... За счет ухудшения тарифов для всех остальных клиентов? Или счет экономии на качестве обслуживания?
WBR,
Fedor
Или одно (вывод эл. денег), или другое (получ. собственных средств).
А по поводу дорогой обналички естественно я имел ввиду кредитку.