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Аватар Дмитрий Куликов (8-8-8-8-8-8-8-8)
16.06.2011 14:37 #
Отклонено

вывод электронных денег

Было бы неплохо сделать лёгкий и дешёвый вывод денег на карту из электронных кошельков (яндекс деньги, вебмани и т.п.). Комиссию за это можно назначить микроскопическую (либо 0%), т.к. тарифы банка предусматривают достаточно дорогой вывод денег уже с карты ТКС через банкоматы (я имею ввиду, что банк получит свой интерес на этом этапе). Ну и конечно получение наличных за счёт собственных средств на кредитке должно быть в диапазоне0-1%, как это уже реализованно в других банках.
4

Комментарии 4

Tri.Oreshka
#
" тарифы банка предусматривают достаточно дорогой вывод денег уже с карты ТКС через банкоматы (я имею ввиду, что банк получит свой интерес на этом этапе)."
Это вы о чем? С дебетовой карты снятие наличных в банкомататх любых банков(свыше 3000р)- без комиссии. Про кредитки?
Тогда почему Вы дальше предлагаете банку отказаться от своего интереса и по кредиткам тоже? :"Ну и конечно получение наличных за счёт собственных средств на кредитке должно быть в диапазоне0-1%, как это уже реализованно в других банках"
Предлагать ТКС стать каналом для вывода денег еще и из электронных кошельков Яда и WM(и платить за эту развлекуху из своих средств) - это смело. Предложите лучше, за счет чего им компенсировать неизбежные убытки от таких операций... За счет ухудшения тарифов для всех остальных клиентов? Или счет экономии на качестве обслуживания?
WBR,
Fedor
8-8-8-8-8-8-8-8
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Я неправильно выразился.
Или одно (вывод эл. денег), или другое (получ. собственных средств).
А по поводу дорогой обналички естественно я имел ввиду кредитку.
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