Отклонено

вывод электронных денег

Было бы неплохо сделать лёгкий и дешёвый вывод денег на карту из электронных кошельков (яндекс деньги, вебмани и т.п.). Комиссию за это можно назначить микроскопическую (либо 0%), т.к. тарифы банка предусматривают достаточно дорогой вывод денег уже с карты ТКС через банкоматы (я имею ввиду, что банк получит свой интерес на этом этапе). Ну и конечно получение наличных за счёт собственных средств на кредитке должно быть в диапазоне0-1%, как это уже реализованно в других банках.

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