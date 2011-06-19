Отклонено

Произвольное число начала отчетного периода для кредитных карт

Этот вопрос уже поднимался на форуме. Если не ошибаюсь, сейчас для всех держателей кредитных установлен отчетный период с первого по крайнее число каждого месяца. До 20-го нужно погасить задолженность либо внести минимальный платеж до первого числа последующего месяца.



Данная особенность приводит к повышенной нагрузке на кассы отделений перед соответствующими датами. Предлагаю предоставить клиентам выбор границ отчетного периода, например, с 11-го по 10-е число. Это позволит немного снизить пики, а клиентам сдвинуть срок погашения ближе к числу выплаты заработной платы.



/* При смене клиентом границы с первого на 15-е число, например, текущий сокращается с первого до 14-го, а следующий уже будет с 15-го по 14-е как обычно */

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