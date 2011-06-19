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Аватар Олег Пономарев (olegp9)
19.06.2011 00:50 #
Отклонено

Произвольное число начала отчетного периода для кредитных карт

Этот вопрос уже поднимался на форуме. Если не ошибаюсь, сейчас для всех держателей кредитных установлен отчетный период с первого по крайнее число каждого месяца. До 20-го нужно погасить задолженность либо внести минимальный платеж до первого числа последующего месяца.

Данная особенность приводит к повышенной нагрузке на кассы отделений перед соответствующими датами. Предлагаю предоставить клиентам выбор границ отчетного периода, например, с 11-го по 10-е число. Это позволит немного снизить пики, а клиентам сдвинуть срок погашения ближе к числу выплаты заработной платы.

/* При смене клиентом границы с первого на 15-е число, например, текущий сокращается с первого до 14-го, а следующий уже будет с 15-го по 14-е как обычно */
3

Комментарии 3

Scud
#
Согласен, это было бы полезно.
olegp9
#
уже была

BillyBones
Oops, пролистал идеи, но не заметил.
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