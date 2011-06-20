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Аватар Андрей (Андpeй Б.)
20.06.2011 15:59 #
Реализовано

в меню Колл-центра добавить пункт "связи со специалистом"

Добрый день!
Сейчас при звонке в КЦ (по тел. 495-981-0-981) в главном меню нет пункта связи со специалистом банка. При выборе других пунктов меню, данного пункта я также не нашёл. Получается, что решить какой-то сложный вопрос через КЦ становится очень тяжело. Предлагаю всё же сделать пункт связи со специалистом, и, желательно, сделать, так, чтобы со специалистом устанавливалась связь, если не выбран ни один из пунктов.
спасибо.
2

Комментарии 2

Николай Юртаев
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Андрей, приветствую.

В первом информационном меню ( 1- активация/блокировка карты; 2 -информация по счету кредита/карты; 3- информация о SMS- оповещении; 4 - способы оплаты; 5- информация по страховым случаям; 6 - рефинансирование), если ничего не выбирать, система маршрутизирует звонок на оператора.
smile:)

Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
Андрей Б.
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Видимо, мне не хватило терпения дождаться фразы "Ваш звонок переводится на сотрудника банка" или как она у вас звучит. Извините за беспокойство.
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