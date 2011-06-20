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Реализовано

в меню Колл-центра добавить пункт "связи со специалистом"

Добрый день!

Сейчас при звонке в КЦ (по тел. 495-981-0-981) в главном меню нет пункта связи со специалистом банка. При выборе других пунктов меню, данного пункта я также не нашёл. Получается, что решить какой-то сложный вопрос через КЦ становится очень тяжело. Предлагаю всё же сделать пункт связи со специалистом, и, желательно, сделать, так, чтобы со специалистом устанавливалась связь, если не выбран ни один из пунктов.

спасибо.

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