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Аватар Никита Ющенко (yoush)
22.06.2011 23:56 #
Ждет рассмотрения

Парллельное использование нескольких карточек с кодами доступа

Насколько я понимаю, сейчас одновременно может использоваться только одна карточка доступа, а выданная значится в интерфейсе интернет-банка как "резерв" до тех пор, пока не будут использованы все коды с текущей.

Было бы удобнее, если бы интерфейс позволял выбрать, с какой из выданных карт вводить код. Это бы позволило, например, держать одну карту дома, а другую на даче.
6

Комментарии 6

trytrytry
#
Ухудшит безопасность (одна карта всегда будет под менее пристальным присмотром и её компрометацию можно заметить слишком поздно), я против.
АлексСпб
#
Согласен с предыдущим постом.
Кроме ухудшения безопасности еще и усложнит работу с кодами доступа.

А для держания карты дома, на даче, на работе и в других местах никто не мешает сделать копию карты.
И беречь их.
trytrytry
#
Копию карты? Это как?
yoush
#
Стереть все коды, сфотографировать и залить в телефон.

Теневая экономка


А это безопасность не уменьшит?
АлексСпб
#
А это безопасность не уменьшит?

yoush


Ни коим образом. если Вы боитесь, что он прочитает коды в телефоне, то их можно закрыть/зашифровать.

Прочитать коды с карты, если она попала в чужие руки, намного проще.
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