Ждет рассмотрения
Парллельное использование нескольких карточек с кодами доступа
Насколько я понимаю, сейчас одновременно может использоваться только одна карточка доступа, а выданная значится в интерфейсе интернет-банка как "резерв" до тех пор, пока не будут использованы все коды с текущей.
6
Было бы удобнее, если бы интерфейс позволял выбрать, с какой из выданных карт вводить код. Это бы позволило, например, держать одну карту дома, а другую на даче.
Комментарии 6
Кроме ухудшения безопасности еще и усложнит работу с кодами доступа.
А для держания карты дома, на даче, на работе и в других местах никто не мешает сделать копию карты.
И беречь их.
А это безопасность не уменьшит?
Ни коим образом. если Вы боитесь, что он прочитает коды в телефоне, то их можно закрыть/зашифровать.
Прочитать коды с карты, если она попала в чужие руки, намного проще.