Ждет рассмотрения

Парллельное использование нескольких карточек с кодами доступа

Насколько я понимаю, сейчас одновременно может использоваться только одна карточка доступа, а выданная значится в интерфейсе интернет-банка как "резерв" до тех пор, пока не будут использованы все коды с текущей.



Было бы удобнее, если бы интерфейс позволял выбрать, с какой из выданных карт вводить код. Это бы позволило, например, держать одну карту дома, а другую на даче.

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