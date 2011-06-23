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Принято

Обеспечить доступ к средствам заблокированной карты

За последнее время что-то много отзывов о проблемах с доступом к собственным средствам при блокировке карты, что негативно сказывается на имидже Банка. Не силен в законодательстве и уж тем более внутрибанковских процедурах, поэтому форму решения предлагать не буду.

Озвучу суть: разработать процедуру получения собственных средств клиента при блокировке пластиковой карты и довести эту информацию и в офисы и в СКП.

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