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Дмитрий
(progchief)
Принято
Обеспечить доступ к средствам заблокированной карты
За последнее время что-то много отзывов о проблемах с доступом к собственным средствам при блокировке карты, что негативно сказывается на имидже Банка. Не силен в законодательстве и уж тем более внутрибанковских процедурах, поэтому форму решения предлагать не буду.
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Озвучу суть: разработать процедуру получения собственных средств клиента при блокировке пластиковой карты и довести эту информацию и в офисы и в СКП.
Комментарии 1
К сожалению, пока выдача наличных сможет работать только в будни
понедельник - четверг с 9:00 до 18:00
пятница с 9:00 до 17:30
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»