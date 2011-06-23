До момента полной автоматизации процедуры уже проработаны административные меры для выдачи наличными остатка собственных средств.
К сожалению, пока выдача наличных сможет работать только в будни
понедельник - четверг с 9:00 до 18:00
пятница с 9:00 до 17:30

Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»