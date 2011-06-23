Принято
Изменение текста СМС о платеже по кредиту
Добрый день!
5
Писал об этом в своем отзыве, и теперь хочу официально обратиться с предложением.
На мой взгляд, будет гораздо лучше, если из текста смс с напоминанием о предстоящем платеже по кредиту или о том, что платеж будет списан сегодня, будет исключено слово "задолженность".
Оно звучит несколько страшновато, и даже если дописать "ссудная" - это мало что скажет массовому потребителю, не имеющему достаточного уровня знаний в сфере кредитования.
Предлагаю такой вариант (символов хватит):
- "Napominaem Vam o predstojashchem pogashenii ezhemesyachnogo platezha po Vashemu kredity".
- "Napominaem Vam chto segodnya ocherednaya data pogasheniya ezhemesyachnogo platezha po Vashemu kredity".
И совсем здорово будет, если тект смс дополниться датой платежа и размером.
Комментарии 5
Благодарим Вас за идею, мы приняли ее в работу.
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
Но до сих пор продолжаю получать смс со старой формулировкой.
Скажите, плиз, когда планируется изменение текста, ведь это вроде не должно быть сложной операцией.
А вообще отдельное спасибо за смс-напоминания о платеже: хоть пока не забываю, когда должен платить, но если забуду - смска выручит
SMS-уведомления с напоминанием о предстоящем платеже направляются по новой форме с 29.09.2011г.
Новая форма таких сообщений:
Napominaem Vam o predstojashchem (дата платежа) platezhe po kreditu. S uvazheniem, UniCredit Bank.
Napominaem Vam chto segodnya ocherednaya data platezha po kreditu. S uvazheniem, UniCredit Bank.
Мы благодарим Вас за идею! Вы помогаете нам делать наш сервис лучше!
Добрый день!
спасибо за внедрение моей идеи!
Настало время для дальнейшего развития:
я всегда обеспечиваю наличие на счете необходимых средств в день списания платежа по кредиту.
Но при этом мне все же приходит смс с напоминанеим о том, что сегодня - дата платежа по кредиту.
Понимаю, что подстраховаться порой нужно, но может быть, доработать ПО, чтобы проверялся остаток по счету, и смс высылалось, только если денег не хватает или их нет?
Так банк сможет экономить на рассылке смс.
Мы рады, что наша работа не оставляет Вас равнодушным, и благодарим Вас за Вашу идею.
Сообщаем, что мы приняли к рассмотрению Ваше предложение.