Принято

Изменение текста СМС о платеже по кредиту

Добрый день!



Писал об этом в своем отзыве, и теперь хочу официально обратиться с предложением.

На мой взгляд, будет гораздо лучше, если из текста смс с напоминанием о предстоящем платеже по кредиту или о том, что платеж будет списан сегодня, будет исключено слово "задолженность".

Оно звучит несколько страшновато, и даже если дописать "ссудная" - это мало что скажет массовому потребителю, не имеющему достаточного уровня знаний в сфере кредитования.



Предлагаю такой вариант (символов хватит):

- "Napominaem Vam o predstojashchem pogashenii ezhemesyachnogo platezha po Vashemu kredity".

- "Napominaem Vam chto segodnya ocherednaya data pogasheniya ezhemesyachnogo platezha po Vashemu kredity".



И совсем здорово будет, если тект смс дополниться датой платежа и размером.

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