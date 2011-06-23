Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «ЮниКредит Банк»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар tbtg
23.06.2011 17:33 #
Реализовано

Настраиваемое автопогашение задолженности по кредитке

Добавить комментарий…
3

Комментарии 3

unicreditbank
#
Уважаемый Tbtg!

Благодарим Вас за идею, мы приняли ее к сведению.

Отмечаем, что на данный момент у Клиентов Банка есть возможность оформить регулярную операцию с текущего счета на счет в Банке/на счет в стороннем банке.

Периодичность регулярных операций:

- ежедневно;
- еженедельно (с 1 по 5 день недели);
- ежемесячно (с 1 по 31 день месяца).

При этом регулярная операция может быть оформлена:

- в фиксированной сумме;
- в сумме остатка по счету;
- в % от каждого поступления;
- сумме, необходимой для того, чтобы остаток был равен X (только на счета в ЮниКредит Банк);
- в сумме, превышающий определенный остаток.

Оформить регулярную операция Вы можете в любом Дополнительном офисе Банка.

Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
ivanbrat
#
Теперь вы можете подключить услугу автоматического погашения задолженности по вашей кредитной карте с вашего текущего счета или счета дебетовой карты, открытых в ЮниКредит Банке.
http://www.unicreditbank.ru/rus/reg/m...ayment.wbp
ivanbrat
#
02.08.2012 в 11:20 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.