Настраиваемое автопогашение задолженности по кредитке

unicreditbank 27.06.2011 12:13 # Уважаемый Tbtg! Благодарим Вас за идею, мы приняли ее к сведению. Отмечаем, что на данный момент у Клиентов Банка есть возможность оформить регулярную операцию с текущего счета на счет в Банке/на счет в стороннем банке. Периодичность регулярных операций: - ежедневно; - еженедельно (с 1 по 5 день недели); - ежемесячно (с 1 по 31 день месяца). При этом регулярная операция может быть оформлена: - в фиксированной сумме; - в сумме остатка по счету; - в % от каждого поступления; - сумме, необходимой для того, чтобы остаток был равен X (только на счета в ЮниКредит Банк); - в сумме, превышающий определенный остаток. Оформить регулярную операция Вы можете в любом Дополнительном офисе Банка.Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении» 0
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Благодарим Вас за идею, мы приняли ее к сведению.
Отмечаем, что на данный момент у Клиентов Банка есть возможность оформить регулярную операцию с текущего счета на счет в Банке/на счет в стороннем банке.
Периодичность регулярных операций:
- ежедневно;
- еженедельно (с 1 по 5 день недели);
- ежемесячно (с 1 по 31 день месяца).
При этом регулярная операция может быть оформлена:
- в фиксированной сумме;
- в сумме остатка по счету;
- в % от каждого поступления;
- сумме, необходимой для того, чтобы остаток был равен X (только на счета в ЮниКредит Банк);
- в сумме, превышающий определенный остаток.
Оформить регулярную операция Вы можете в любом Дополнительном офисе Банка.
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
http://www.unicreditbank.ru/rus/reg/m...ayment.wbp