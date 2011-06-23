Подписаться на идею
дятел
(WoodMan)
Реализовано
перевод денег на карты других банков
Хотелось бы иметь возможность перевода денег на карты других банков с помощью интернет банка, без оформления платежки, я знаю только номер карты , сcardholder и exp date
6
Комментарии 6
Межбанк за 10руб в стопицот раз лучше.
Авангард поддерживает 3DSecure
Но обещали сделать только пополнение карт Авангарда с карт других банков, а про переводы наружу ничего не сказано
http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=2637733
http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=2636379
смысл прост, я не знаю банковских реквизитов других банков... и не хочу знать