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Аватар дятел (WoodMan)
23.06.2011 22:27 #
Реализовано

перевод денег на карты других банков

Хотелось бы иметь возможность перевода денег на карты других банков с помощью интернет банка, без оформления платежки, я знаю только номер карты , сcardholder и exp date
6

Комментарии 6

rdc
#
И платить процент от суммы? Смысл?
Межбанк за 10руб в стопицот раз лучше.
АлексСпб
#
Нечто подобное уже предлагалось и обещали сделать.
WoodMan
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И платить процент от суммы? Смысл? Межбанк за 10руб в стопицот раз лучше.

rdc

смысл прост, я не знаю банковских реквизитов других банков... и не хочу знать
VEI
#
12.01.2012 в 13:58 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
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