Пополнять через кредитную карту любой счет

olegp9 26.06.2011 03:28 # Разумеется, без комиссии за овердрафт и со льготным периодом оплаты? Какая свежая идея. 0
Комментарии 9
Не понятен Ваш комментарий. Карта уже есть, с комиссией за овердрафт и со льготным периодом. Хотелось бы использовать эту карту для внесения денег на обычный, не кредитный счет. Пусть даже без возможности снятия.
Не знал о такой возможности и , наверное , ей воспользуюсь, но удобнее носить одну карту вместо двух
Если же по кредитке возможно пополнение двух разных счетов, то однажды случится ошибка и деньги уйдут не туда.
Две карты же исключают такую вероятность.
Подходите к операционисту и говорите что хотите положить денег на интернет счет, вам выписывают приходник и отправляют в кассу! В чем проблема то?
Если на кредитке минуса нет можно и туда положить, а потом в ИБ перевести.
так можно и карту не ту вставить
операционная касса - далеко, а банкомат - рядом