Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Авангард»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Стрельников Олег (ois1977)
26.06.2011 03:21 #
Ждет рассмотрения

Пополнять через кредитную карту любой счет

У меня только кредитная карта, а счета есть и обычные. Удобно пользоваться обычными счетами в интернет-банк, но как их пополнять? Мне было бы удобно картой, а есть только кредитная
9

Комментарии 9

olegp9
#
Разумеется, без комиссии за овердрафт и со льготным периодом оплаты? Какая свежая идея.
rdc
#
У меня только кредитная карта, а счета есть и обычные. Удобно пользоваться обычными счетами в интернет-банк, но как их пополнять?
Получить бесплатную экспресскарту.
ois1977
#
Разумеется, без комиссии за овердрафт и со льготным периодом оплаты? Какая свежая идея.

olegp9

Не понятен Ваш комментарий. Карта уже есть, с комиссией за овердрафт и со льготным периодом. Хотелось бы использовать эту карту для внесения денег на обычный, не кредитный счет. Пусть даже без возможности снятия.
ois1977
#
Получить бесплатную экспресскарту.

rdc

Не знал о такой возможности и , наверное , ей воспользуюсь, но удобнее носить одну карту вместо двух
rdc
#
Карта много не весит, а вопрос решает.
Если же по кредитке возможно пополнение двух разных счетов, то однажды случится ошибка и деньги уйдут не туда.
Две карты же исключают такую вероятность.
RKZ
#
. Удобно пользоваться обычными счетами в интернет-банк, но как их пополнять?

ois1977

Подходите к операционисту и говорите что хотите положить денег на интернет счет, вам выписывают приходник и отправляют в кассу! В чем проблема то?
Если на кредитке минуса нет можно и туда положить, а потом в ИБ перевести.
ois1977
#
Карта много не весит, а вопрос решает.
Если же по кредитке возможно пополнение двух разных счетов, то однажды случится ошибка и деньги уйдут не туда.
Две карты же исключают такую вероятность.

rdc


так можно и карту не ту вставить
ois1977
#
Подходите к операционисту и говорите что хотите положить денег на интернет счет, вам выписывают приходник и отправляют в кассу! В чем проблема то?


RKZ


операционная касса - далеко, а банкомат - рядом
Pif
#
операционная касса - далеко, а банкомат - рядом

ois1977
Речь вообще-то о пополнении шла. Где вы видите банкомат с кэшином рядом?
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.