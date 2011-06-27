Карта Много.ру

ILev 30.06.2011 14:15 # 30.06.2011 в 14:15 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении» 0
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Теперь для оформления банковского приложения можно обратиться на сайт Банка по ссылке http://mnogo.otpbank.ru, которая ведет на защищенную онлайн форму анкеты.
Обратите внимание, что это банковское приложение доступно тем членам Клуба Много.ру, которые уже имеют на руках новую карту Клуба с 16-значным номером и логотипом ОТП Банка на лицевой стороне.
Заказать такую карту можно на сайте http://mnogo.ru, если Вы проживаете на территории Москвы или Московской области.
Подробнее о совместной программе ОТП Банка и Клуба Много.ру можно узнать на сайте http://www.otpbank.ru/retail/cards/card_mnogo_ru/.
Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»