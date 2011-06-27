Подписаться на идею Игорь (igorek54)

Реализовано

Карта Много.ру

Прошу создать Вас на сайте Банка, https-форму для заполнения анкет клиента с целью активации карт Mnogo.ru, вместо ныне существующего столь подробного телефонного опроса...

2