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Аватар Игорь (igorek54)
27.06.2011 11:30 #
Реализовано

Карта Много.ру

Прошу создать Вас на сайте Банка, https-форму для заполнения анкет клиента с целью активации карт Mnogo.ru, вместо ныне существующего столь подробного телефонного опроса...
2

Комментарии 2

ILev
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30.06.2011 в 14:15 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
ILev
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Друзья, рада сообщить Вам о реализации идеи!
Теперь для оформления банковского приложения можно обратиться на сайт Банка по ссылке http://mnogo.otpbank.ru, которая ведет на защищенную онлайн форму анкеты.
Обратите внимание, что это банковское приложение доступно тем членам Клуба Много.ру, которые уже имеют на руках новую карту Клуба с 16-значным номером и логотипом ОТП Банка на лицевой стороне.
Заказать такую карту можно на сайте http://mnogo.ru, если Вы проживаете на территории Москвы или Московской области.

Подробнее о совместной программе ОТП Банка и Клуба Много.ру можно узнать на сайте http://www.otpbank.ru/retail/cards/card_mnogo_ru/.


Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
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