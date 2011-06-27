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Аватар Иван (Ivn78)
27.06.2011 13:08 #
Ждет рассмотрения

Использование карты кодов доступа

Предлагаю использовать обратный порядок нумерации актуального кода доступа. Т.е. начинать использование карточки с кода №112 и затем расходовать коды вплоть до №1.
Так у пользователя всегда будет перед глазами актуальное число неиспользованных кодов. Сейчас же это число приходится высчитывать. При активном пользовании ИБ это неудобно.
5

Комментарии 5

Clevelus
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1. А зачем это число считать? Зачем оно вообще нужно?
2. В ИБ всегда отражается актуальное кол-во неиспользованных кодов по каждой карточке.
olegp9
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Зачем высчитывать? smile:o
Разве не видно остались коды или уже все стерто?
Ivn78
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Ну хорошо, не высчитывать, не так выразился smile:) Но обратный порядок все же нагляднее ИМХО
olegp9
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Нагляднее карточки? Вы тоже что ли все сразу при получении стираете?
Ivn78
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Я ничего не стираю. Но, проводя какую-либо операцию в ИБ, пользователю удобнее видеть, сколько кодов осталось (сама карта физически может находиться еще, предположим, в кошельке; я, например, не держу ее дома на столе. Идти за ней бывает просто неохота).
ЗЫ. Вообще не думал, что мое предложение будет выглядеть настолько уникальным. Возможно потому, что я просто привык к этому - в двух банках, с которыми мне приходилось иметь дело, было именно так.
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