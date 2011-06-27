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Иван
(Ivn78)
Ждет рассмотрения
Использование карты кодов доступа
Предлагаю использовать обратный порядок нумерации актуального кода доступа. Т.е. начинать использование карточки с кода №112 и затем расходовать коды вплоть до №1.
5
Так у пользователя всегда будет перед глазами актуальное число неиспользованных кодов. Сейчас же это число приходится высчитывать. При активном пользовании ИБ это неудобно.
Комментарии 5
2. В ИБ всегда отражается актуальное кол-во неиспользованных кодов по каждой карточке.
Разве не видно остались коды или уже все стерто?
ЗЫ. Вообще не думал, что мое предложение будет выглядеть настолько уникальным. Возможно потому, что я просто привык к этому - в двух банках, с которыми мне приходилось иметь дело, было именно так.