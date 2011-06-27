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Ждет рассмотрения

Использование карты кодов доступа

Предлагаю использовать обратный порядок нумерации актуального кода доступа. Т.е. начинать использование карточки с кода №112 и затем расходовать коды вплоть до №1.

Так у пользователя всегда будет перед глазами актуальное число неиспользованных кодов. Сейчас же это число приходится высчитывать. При активном пользовании ИБ это неудобно.

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