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Реализовано

Информация по терминалам на сайте банка

В настоящее время информация о местах пополнения счетов карт представлена как: отделения и банкоматы. Предлагаю на сайте банка разместить информацию по платежным термииналам, в которых можно пополнить счет карты. Например, есть возможность пополнить в терминалах, расположенных в Евросети (и не только в Москве), но об этом ни где упоминания нет. Думаю могут быть и другие терминалы. Тогда было бы меньше претензий и отзывов, что не где в городе положить деньги на карту.

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