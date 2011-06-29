Добрый вечер, Roman0084!

Ознакомиться с данной информацией вы можете по следующим ссылкам:

- http://www.rsb.ru/credits/personal_loans/payment/

- http://www.rsb.ru/remittance_payments...s/euroset/

С уважением,
Евгений Мозговой


Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»