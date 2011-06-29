Реализовано
Информация по терминалам на сайте банка
В настоящее время информация о местах пополнения счетов карт представлена как: отделения и банкоматы. Предлагаю на сайте банка разместить информацию по платежным термииналам, в которых можно пополнить счет карты. Например, есть возможность пополнить в терминалах, расположенных в Евросети (и не только в Москве), но об этом ни где упоминания нет. Думаю могут быть и другие терминалы. Тогда было бы меньше претензий и отзывов, что не где в городе положить деньги на карту.
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Ознакомиться с данной информацией вы можете по следующим ссылкам:
- http://www.rsb.ru/credits/personal_loans/payment/
- http://www.rsb.ru/remittance_payments...s/euroset/
С уважением,
Евгений Мозговой
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»