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Андрей
(Андpeй Б.)
На рассмотрении
Отображать Расходный лимит по картам
Недавно столкнулся с тем, что по кредитным картам БРС есть некий расходный лимит, который может быть даже меньше кредитного лимита. Неплохо было бы как-то информировать клиентов о размере этого лимита, чтобы можно было планировать свои расходы правильно. Возможно, эту информацию удобно отображать в Интернет-Банке.
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Комментарии 6
Столбцы:
1. Тип лимитируемой операции
2. Период лимита (операция, день, месяц)
3. Неизрасходованный лимит
4. Окончание периода лимита (до какого времени можно сделать операцию на сумму из столбца 3)
Строки (значения 1-го столбца):
1. Снятие наличных
2. Платежи по ПИН-коду
3. Платежи в ИБ
4. Внешние переводы в ИБ
5. Внутренние переводы в ИБ
6. Платежи 3Д
7. Прочие платежи (не ПИН, не ИБ, не 3Д)
.... здесь можно дополнить всем, что еще реально существует