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На рассмотрении

Отображать Расходный лимит по картам

Недавно столкнулся с тем, что по кредитным картам БРС есть некий расходный лимит, который может быть даже меньше кредитного лимита. Неплохо было бы как-то информировать клиентов о размере этого лимита, чтобы можно было планировать свои расходы правильно. Возможно, эту информацию удобно отображать в Интернет-Банке.

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