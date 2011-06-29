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Аватар Андрей (Андpeй Б.)
29.06.2011 17:38 #
На рассмотрении

Отображать Расходный лимит по картам

Недавно столкнулся с тем, что по кредитным картам БРС есть некий расходный лимит, который может быть даже меньше кредитного лимита. Неплохо было бы как-то информировать клиентов о размере этого лимита, чтобы можно было планировать свои расходы правильно. Возможно, эту информацию удобно отображать в Интернет-Банке.
6

Комментарии 6

Першинг
#
Поскольку существуют пороги для начисления процентов в следующем периоде, неплохо бы в ИБ давать сумму, потраченную по карте в текущий период. Было бы хорошо, а то приходится в Экселёчке посчитывать. Трудоёмко. И ощибиться можно. Всё-таки 10% годовых хочется! smile:D
dionisp
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Да, это было бы очень полезно. Недавно столкнулся с подобной проблемой. Перед отпуском положил на карту свои деньги. Рассчитывал потратить их и кредитный лимит. Оказалось, что расходный лимит ниже кредитного. В итоге пришлось ужиматься в отпуске, т.к. рассчитывал совсем на другую сумму smile:wall:
Mscw
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Заграницей не смог заказать 2 билета на самолёт. По результатам телефонных переговоров с банком вразумительного ответа не получил. Подозреваю, что был нарушен расходный лимит.
ois1977
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Сегодня столкнулся с тем, что нельзя перевести через ИБ более 150 тыс. руб. в сутки. Причем сумма ни в каких документах не указана, есть только положение о том, что банк вправе сам устанавливать такие ограничения. Еще ранее сталкивался с месячным лимитом на снятие наличных. То есть лимиты СУЩЕСТВУЮТ, и если их нельзя настраивать, то нужно хотя бы отображать. Удобнее всего в виде таблицы.
Столбцы:
1. Тип лимитируемой операции
2. Период лимита (операция, день, месяц)
3. Неизрасходованный лимит
4. Окончание периода лимита (до какого времени можно сделать операцию на сумму из столбца 3)

Строки (значения 1-го столбца):
1. Снятие наличных
2. Платежи по ПИН-коду
3. Платежи в ИБ
4. Внешние переводы в ИБ
5. Внутренние переводы в ИБ
6. Платежи 3Д
7. Прочие платежи (не ПИН, не ИБ, не 3Д)
.... здесь можно дополнить всем, что еще реально существует
ois1977
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Почему данная идея остается не принятой, если принята идея с настройками лимитов http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=2637964 ? Неужели лимиты можно будет настраивать, но нельзя будет смотреть, какие лимиты по своим счетам установил?
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