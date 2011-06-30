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Реализовано

Кредитная карта клиентам банка с положительной кредитной историей без комиссии за обслуживание.

Предлагаю выдавать клиентам банка, имеющим положительную кредитную историю, кредитную карту без взимания ежедневных, ежемесячных и годовых комиссий, как, например, кредитная карта «Стандарт». А ХКФ поступает наоборот. Пришла карта, а на ней комиссия 80 р. в месяц, если задолженность более 500 рублей. Естественно она будет больше 500 р. Получается, что у карты ежегодная комиссия 948 р. Зачем она мне нужна, если тот же "РС" теперь выдаёт кредитные карты без комиссий ВСЕМ клиентам банка!

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