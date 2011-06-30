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Аватар Иван (fktflf)
30.06.2011 08:09 #
Реализовано

Кредитная карта клиентам банка с положительной кредитной историей без комиссии за обслуживание.

Предлагаю выдавать клиентам банка, имеющим положительную кредитную историю, кредитную карту без взимания ежедневных, ежемесячных и годовых комиссий, как, например, кредитная карта «Стандарт». А ХКФ поступает наоборот. Пришла карта, а на ней комиссия 80 р. в месяц, если задолженность более 500 рублей. Естественно она будет больше 500 р. Получается, что у карты ежегодная комиссия 948 р. Зачем она мне нужна, если тот же "РС" теперь выдаёт кредитные карты без комиссий ВСЕМ клиентам банка!
6

Комментарии 6

Igor.Ivashechkin
#
30.06.2011 в 09:59 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Ошибка природы
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Да и вообще пора бы отменить все комиссии, оствить только год. %.
Я лол?)
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Тогда и % по картам будет немаленький smile;)
ivan_artamonov
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02.08.2011 в 11:30 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
ivan_artamonov
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Продуктовая линейка Банка в части кредитных карт доработана с февраля 2011 года. Отменена по всем вновь выпускаемым картам комиссия за обслуживание лимита овердрафта (старые карты продолжают действовать на прежних условиях).
fktflf
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КРУТО! smile:) Рад, что вы ещё на один огромный шаг ближе к народу!
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