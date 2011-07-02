Приветствую,
как известно (хотя, думаю, известно немногим) есть такой сервис - http://www.multicarta.ru/vtb24/map/
. На нем отображается географическое положение банкоматов с возможностью фильтра по функции приема наличных, круглосуточной работе и прочим параметрам. На данный момент оно доступно в исходном виде только через нетбук / ноутбук / ПК. С коммуникаторов оно, конечно, открывается, но как-то нестабильно, хотя наиболее логично было бы ориентировать такой функционал именно на мобильные устройства.
Предложение заключается в том, чтобы развить эту идею и дополнить этот сервис 2мя приложениями для iPhone + Android, где была бы добавлена также возможность определять текущее местоположение клиента и возможность поиска ближайших банкоматов.
Думаю мало кто отказался бы запустив такое приложение в знакомом или (тем более) незнакомом городе в 2-3 нажатия узнать где рядом находится круглосуточный банкомат с функцией приема наличных или просто любой банкомат не далее 500 м от текущего местоположения клиента.
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