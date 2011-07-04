Благодарность сотрудникам Банка

Я не знаком с системой мотивации персонала в Авангарде, но встречал информацию в Народном рейтинге, что сотрудник "был наказан", если был не прав. А если был прав?..
Мне вот несколько раз хотелось высказать персональную благодарность тому или иному сотруднику банка Авангард за помощь в решении моих вопросов. Причем не только лично, но и руководству.
Звонил с этим в СКП, но там сказали, что подобных процедур не предусмотрено. Ну не писать же каждый раз отзыв - в засланные казачки запишут.
Нужна ли Банку подобная обратная связь?
Комментарии 4
Аналогично была ситуация, успешно и очень быстро разрешилась. Хотел выразить благодарность сотруднице, которая сделала больше, чем от нее требовалось.
Возможно, как противовес, не только выкатить благодарность, но и автоматизированно накатать жалобу.
Если эти письма не будут засорять ящик и тем самым мешать решению проблем клиентов, меня этот вариант устроит полностью.