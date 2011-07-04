Благодарность сотрудникам Банка

Отклонено

Я не знаком с системой мотивации персонала в Авангарде, но встречал информацию в Народном рейтинге, что сотрудник "был наказан", если был не прав. А если был прав?..Мне вот несколько раз хотелось высказать персональную благодарность тому или иному сотруднику банка Авангард за помощь в решении моих вопросов. Причем не только лично, но и руководству.Звонил с этим в СКП, но там сказали, что подобных процедур не предусмотрено. Ну не писать же каждый раз отзыв - в засланные казачки запишут.Нужна ли Банку подобная обратная связь?