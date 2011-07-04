Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Авангард»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Дмитрий (progchief)
04.07.2011 16:41 #
Отклонено

Благодарность сотрудникам Банка

Я не знаком с системой мотивации персонала в Авангарде, но встречал информацию в Народном рейтинге, что сотрудник "был наказан", если был не прав. А если был прав?..
Мне вот несколько раз хотелось высказать персональную благодарность тому или иному сотруднику банка Авангард за помощь в решении моих вопросов. Причем не только лично, но и руководству.
Звонил с этим в СКП, но там сказали, что подобных процедур не предусмотрено. Ну не писать же каждый раз отзыв - в засланные казачки запишут. smile:)
Нужна ли Банку подобная обратная связь?
4

Комментарии 4

mr_ia
#
Поддерживаю.
Аналогично была ситуация, успешно и очень быстро разрешилась. Хотел выразить благодарность сотруднице, которая сделала больше, чем от нее требовалось.

Возможно, как противовес, не только выкатить благодарность, но и автоматизированно накатать жалобу.
VEI
#
что мешает написать на cards@avangard.ru или info@avangard.ru?
progchief
#
Ничего не мешает smile:)
Если эти письма не будут засорять ящик и тем самым мешать решению проблем клиентов, меня этот вариант устроит полностью.
VEI
#
24.10.2013 в 16:10 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.