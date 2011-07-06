Реализовано

Управление депозитами через интернет банк.

1. Возможность не только открыть депозитный вклад через интернет-банк, но так же и закрыть его. Если вклад открывался в отделении - закрывать там же. При открытии через интернет-банк - возврат средств на ту же карту, с которой он был открыт.

2. Отображение истории по депозиту - например, внесение первоначальной суммы, внесение дополнительных сумм, начисление процентов. В настоящее время видна только общая сумма депозита. Мне как вкладчику, хотелось бы видеть данные на день начисления процентов - сумма вклада до начисления, начисленные проценты, новая сумма остатка. Практически это тоже самое, что и отображается в выписке по карте.



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