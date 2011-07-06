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Аватар Александр Ставцев (AleksStav)
06.07.2011 11:56 #
Реализовано

Управление депозитами через интернет банк.

1. Возможность не только открыть депозитный вклад через интернет-банк, но так же и закрыть его. Если вклад открывался в отделении - закрывать там же. При открытии через интернет-банк - возврат средств на ту же карту, с которой он был открыт.
2. Отображение истории по депозиту - например, внесение первоначальной суммы, внесение дополнительных сумм, начисление процентов. В настоящее время видна только общая сумма депозита. Мне как вкладчику, хотелось бы видеть данные на день начисления процентов - сумма вклада до начисления, начисленные проценты, новая сумма остатка. Практически это тоже самое, что и отображается в выписке по карте.
5

Комментарии 5

emozgovoy
#
06.07.2011 в 18:36 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
BukvaED
#
Солидарен с коллегой! хочется видеть движение по депозиту (с добавленными суммами, с начисленными процентами)!
alf_red
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Закрывать вклад не посещая отделение банка либо же при оформлении вклада дать возможность снять пункт "автопролонгации"
На сегодня только вклад "проценты сразу" не имеет автопролонгацию, но он неудобен тем, что нельзя пополнять его... smile:cry:
alf_red
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«Автопролонгация и досрочное востребование вкладов через Интернет-банк»

Банк Русский Стандарт реализовал в «Интернет-банке» одну из самых востребованных и желаемых клиентами опций, значительно расширив функционал по работе с вкладами.


СПАСИБООООООООООО!!!!!!!!!! ПРОЩААААААААЙТЕ ОЧЕРЕДИИИИИИИИИИИИ smile:ura: smile:ura: smile:ura: smile:ura:
emozgovoy
#
18.09.2012 в 11:21 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано» Частично
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