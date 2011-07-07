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Сделать отключаемыми сообщения о начислении процентов по СмартВкладам
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Олег Пономарев
(olegp9)
07.07.2011 14:33
#
Отклонено
Сделать отключаемыми сообщения о начислении процентов по СмартВкладам
Предлагаю дать клиентам выбор: хотят они получать СМС о начисленных процентах или нет. При деактивированном SMS-Info они все равно будут отправляться.
5
Комментарии
5
dimdimych
07.07.2011 14:46
#
мммм... а в чем смысл?
0
olegp9
07.07.2011 16:04
#
dimdimych
, чтобы СМС-ки не падали из ТКС. Не всем интересно, особенно если вкладов несколько.
0
Tri.Oreshka
11.07.2011 13:04
#
Вряд ли реализуют. Работы много, выхлопа мало (IMHO).
Если есть много вкладов на которых лежат небольшие суммы, скажем по 100р, и вкладам более 2 месяцев от роду - просто сами уменьшите сумму на вкладе, чтобы на начислялась даже одна копейка процентов. Пополните вклад (например с расчетной карты) на 15000р и потом выведите со вклада нужную сумму (например 15099р). Вклад на рубль Вас беспокоить не будет
Уточните сначала в ТКС, не запрещена ли такая схема новыми тарифами. Раньше работало: частичный вывод со вклада был возможен если вкладу более 60 дней и выводимая сумма не меньше 15тыс. Сейчас - зуб не дам.
Удачи!
WBR,
Fedor
0
olegp9
11.07.2011 13:25
#
Уточните сначала в ТКС, не запрещена ли такая схема новыми тарифами. Раньше работало
Tri.Oreshka
В новые тарифы еще не заглядывали?
"5. Остаток средств на Счете вклада после частичного изъятия должен быть не менее минимальной суммы Вклада, указанной в п.3."
Да и какая разница, какие суммы? Не нужны эти СМС, почему в принципе нельзя отключить?
0
Тинькофф_Кредитные Системы
19.09.2013 14:24
#
19.09.2013 в 14:24 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
0
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Комментарии 5
Если есть много вкладов на которых лежат небольшие суммы, скажем по 100р, и вкладам более 2 месяцев от роду - просто сами уменьшите сумму на вкладе, чтобы на начислялась даже одна копейка процентов. Пополните вклад (например с расчетной карты) на 15000р и потом выведите со вклада нужную сумму (например 15099р). Вклад на рубль Вас беспокоить не будет
Уточните сначала в ТКС, не запрещена ли такая схема новыми тарифами. Раньше работало: частичный вывод со вклада был возможен если вкладу более 60 дней и выводимая сумма не меньше 15тыс. Сейчас - зуб не дам.
Удачи!
WBR,
Fedor
"5. Остаток средств на Счете вклада после частичного изъятия должен быть не менее минимальной суммы Вклада, указанной в п.3."
Да и какая разница, какие суммы? Не нужны эти СМС, почему в принципе нельзя отключить?