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Аватар Олег Пономарев (olegp9)
07.07.2011 14:33 #
Отклонено

Сделать отключаемыми сообщения о начислении процентов по СмартВкладам

Предлагаю дать клиентам выбор: хотят они получать СМС о начисленных процентах или нет. При деактивированном SMS-Info они все равно будут отправляться.
5

Комментарии 5

dimdimych
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мммм... а в чем смысл?
olegp9
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dimdimych, чтобы СМС-ки не падали из ТКС. Не всем интересно, особенно если вкладов несколько.
Tri.Oreshka
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Вряд ли реализуют. Работы много, выхлопа мало (IMHO).
Если есть много вкладов на которых лежат небольшие суммы, скажем по 100р, и вкладам более 2 месяцев от роду - просто сами уменьшите сумму на вкладе, чтобы на начислялась даже одна копейка процентов. Пополните вклад (например с расчетной карты) на 15000р и потом выведите со вклада нужную сумму (например 15099р). Вклад на рубль Вас беспокоить не будет smile;)
Уточните сначала в ТКС, не запрещена ли такая схема новыми тарифами. Раньше работало: частичный вывод со вклада был возможен если вкладу более 60 дней и выводимая сумма не меньше 15тыс. Сейчас - зуб не дам.
Удачи!
WBR,
Fedor
olegp9
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Уточните сначала в ТКС, не запрещена ли такая схема новыми тарифами. Раньше работало

Tri.Oreshka
В новые тарифы еще не заглядывали?

"5. Остаток средств на Счете вклада после частичного изъятия должен быть не менее минимальной суммы Вклада, указанной в п.3."

Да и какая разница, какие суммы? Не нужны эти СМС, почему в принципе нельзя отключить?
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