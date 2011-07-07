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07.07.2011 23:43 #
На рассмотрении

программа лояльный клиент

Предлагаю банку отрядить группу своих бездельников, чтобы они мониторили лояльных банку клиентов, которые всегда вовремя платят и очень жаждут повысить свой кредитный лимит по карте, но как будто неодушевленный банк почему-то им постоянно отказывает!
Отказы на заявления о повышении кредитного лимита, почему-то поступают в течении нескольких секунд. Могу предположить, что этим занимается программа. Возможно в ней есть какие-то недоработки, отчего я очень часто получаю подобные отказы и чем крайне не доволен! Вобщем жду изменений и разрекламированных на сайте банка 450 т.р. кредитного лимита (можно не сразу, но не по 35 т.р. увеличения за 3 года, так я до старости не дождусь), желательно на обе карты. Следующим этапом, надеюсь будут привилегированные карты!
С уважением, Agadjano.
3

Комментарии 3

emozgovoy
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08.07.2011 в 15:18 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
AEro
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у меня вообще дурацкая история:
дали Голд с лимитом 150тр
дали кредитку с лимитом 75тр
я обнулили кредитный лимит Голда до нуля
попросил поднять кредитный лимит кредитки до 100тр, просто чтобы удобнее считать

отказали уже пару раз, хотя все всегда гашу в грейс и на голде лежит сумма заметно превышающая все лимиты.

то есть банк сам был готов меня кредитовать на 225тр, но потом отказывает в повышении до 100тр.
где-то глючит их логика управления лимитами...
Agadjano
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Уже год на рассмотрении... Карты новые выдаём, а кредитные лимиты упорно увеличивать не хотим... Русский стандарт впору переименовать в упрямбанк...
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