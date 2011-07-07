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На рассмотрении

программа лояльный клиент

Предлагаю банку отрядить группу своих бездельников, чтобы они мониторили лояльных банку клиентов, которые всегда вовремя платят и очень жаждут повысить свой кредитный лимит по карте, но как будто неодушевленный банк почему-то им постоянно отказывает!

Отказы на заявления о повышении кредитного лимита, почему-то поступают в течении нескольких секунд. Могу предположить, что этим занимается программа. Возможно в ней есть какие-то недоработки, отчего я очень часто получаю подобные отказы и чем крайне не доволен! Вобщем жду изменений и разрекламированных на сайте банка 450 т.р. кредитного лимита (можно не сразу, но не по 35 т.р. увеличения за 3 года, так я до старости не дождусь), желательно на обе карты. Следующим этапом, надеюсь будут привилегированные карты!

С уважением, Agadjano.



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