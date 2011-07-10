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Отклонено

Выпуск карт для путешествий в трех валютах пакетом.

Например, есть World в рублях. За границей хочется иметь валютную карту, чтобы не было трансграничной комиссии, но главное - не было потерь при возврате платежа. Три World - это две лишних страховки за мои 3 т.р. Можно выпускать три карты World в трех валютах одним пакетом с одной страховкой и дешевле. Если это противоречит требованиям MasterCard - можно к основной World выпускать дополнительно две карты любого класса, но чтобы оборот по всем трем картам учитывался для льготы по World. Например, у меня уже есть право на льготную MC Standard, я заказываю "пакет путешественника", включающий World в рублях + Standard в евро, но не за 1000 рублей, а немного дороже. Standard привязана к World, оборот по ней учитывается в льготе по World и выпускается она вместе с World.

Основная идея - учитывать общий оборот в трех валютах для льготности World. Возможно добавление в пакет дополнительных преимуществ, которых нет у раздельных карт World и Standard. Пакет будет стоить дороже отдельной карты, чтобы банку было не в убыток, и выгодно отличаться от отдельной карты, чтобы клиенту было приятно. Это удобно тем, что в путешествиях, для которых предназначен World, валютный оборот не будет идти мимо карты.

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