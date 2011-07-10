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r m
Отклонено
Выпуск карт для путешествий в трех валютах пакетом.
Например, есть World в рублях. За границей хочется иметь валютную карту, чтобы не было трансграничной комиссии, но главное - не было потерь при возврате платежа. Три World - это две лишних страховки за мои 3 т.р. Можно выпускать три карты World в трех валютах одним пакетом с одной страховкой и дешевле. Если это противоречит требованиям MasterCard - можно к основной World выпускать дополнительно две карты любого класса, но чтобы оборот по всем трем картам учитывался для льготы по World. Например, у меня уже есть право на льготную MC Standard, я заказываю "пакет путешественника", включающий World в рублях + Standard в евро, но не за 1000 рублей, а немного дороже. Standard привязана к World, оборот по ней учитывается в льготе по World и выпускается она вместе с World.
15
Основная идея - учитывать общий оборот в трех валютах для льготности World. Возможно добавление в пакет дополнительных преимуществ, которых нет у раздельных карт World и Standard. Пакет будет стоить дороже отдельной карты, чтобы банку было не в убыток, и выгодно отличаться от отдельной карты, чтобы клиенту было приятно. Это удобно тем, что в путешествиях, для которых предназначен World, валютный оборот не будет идти мимо карты.
Комментарии 15
"Бесплатность" World'а достигается вполне скромными оборотами.
Имеется некоторая несправедливость, т.к. подключенные к картсчету World карты более низкого класса ставновятся бесплатными по обороту World, даже если по ним оборота нет. Но если эти карты в другой валюте - фокус не пройдет. Обороты по ним на World тоже не влияют. А для путешественника как раз немного не хватает чего-то такого. Во многих банках есть практика выпуска карт разных платежных систем, разных уровней, разных валют в комплекте с дополнительными ништяками пакетом. Если покупая два World я бы мог получить улучшенную страховку, то такой вариант выглядел бы интересно. Поскольку банк Авангард теперь делает упор на туризм, то мне кажется логичным развитие подобных предложений.
А пакеты в любом случае интересны. Многие хотят дополнительных страховок и т.п., или хотят несколько карт, но им не нужно несколько одинаковых полисов и PP. В пакете можно взять денег столько же, сколько отдельно за 2-3 карты, при этом предложить одну страховку с бОльшим покрытием. Или страховку, действующую и в путешествии по России тоже, что мне было бы интересно. Я могу сделать рублевый World бесплатным по оборотам и заплатить за евровый. В первый год заплачу 2000, во второй - 1000. А мог бы заплатить сразу, например 1500 за две карты и на второй год получить скидку. Или заплатить те же 2000, но получить другую страховку. Допустим, World без страховки выпустить нельзя. Но к нему можно дополнительно выпустить карту более низкого уровня, немного поднять цену на пакет, немного добавить плюшек. Эта идея немного пересекается с другими идеями о страховках, о мультивалютных кредитных лимитах и пр.
Валютная карта оправдана только при наличии дохода в валюте. Если валютного дохода нет, то будешь ровно так же терять на конвертации.
Зачем их связывать?!
Поддержите
Многие хотят более интересных страховок, мультивалютности и прочих ништяков. Я готов заплатить больше за такой пакет, чем за один World, если 2-3 карты будут более объединены, как будто они на одном картсчете, и будут дополнительные вкусности. Сейчас можно самому присоединить к World сколько угодно карт, сделать их бесплатными по обороту World'а, но все это в том случае, если картсчет один. А для путешествий заграницу один картсчет в рублях менее привлекателен, особого смысла в каких-то дополнительных картах к картсчету не вижу.
А можно и не платить, а для валютного оборота взять классику-по-вкладу.
И оборот хочется считать в комплексе, а не для каждого картсчета - отдельно, по каждой карте - отдельно.
Нет никакой проблемы выпустить себе десяток карточек, но хочется более элегантного и единого комплекта.
Никак не пойму, зачем Вам на нее влиять? Для бесплатности? Вроде нет, Вы готовы "платить больше", чем за простой World. Бонусы? Ну так они привязаны к карте, а не к клиенту.
У меня World рублевый, Standart евровый (бесплатный). Итого в год 1000 рублей за 2 две карты, которые отбиваются оборотом по World. Страховки на 60000 мне достаточно.
"Математика" просчитывается за 5 минут.
Просить у Банка учитывать бонусы World при использовании других карт считаю... неправильным.
2600 и 1600. Валютные World дороже.
Дубль