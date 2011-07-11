Подписаться на идею Алексей (alif)

Ждет рассмотрения

Добавить к списку лимитов операции по "полосе"

По-моему, такая возможность сделает карты настолько безопасными, насколько это вообще сейчас возможно, при этом без особого ущерба для удобства использования

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