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Аватар Алексей (alif)
11.07.2011 19:56 #
Ждет рассмотрения

Добавить к списку лимитов операции по "полосе"

По-моему, такая возможность сделает карты настолько безопасными, насколько это вообще сейчас возможно, при этом без особого ущерба для удобства использования
6

Комментарии 6

viabank
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ага, отдельный лимит для операций по полосе, отдельный лимит для операция CNP без 3DS. и простому человеку ни в жизнь будет не разобраться в куче настроек. я-то только "за" изобилие настроек, но доводилось слушать жалобы, что новые настройки смс-информирования не каждому уже по зубам.
з.ы. мне вот жуть как не хватает дневного лимита на операции Интернет. мне подневные лимиты в принципе удобнее помесячных.
АлексСпб
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Добавить к списку лимитов операции по "полосе"
По-моему, такая возможность сделает карты настолько безопасными, насколько это вообще сейчас возможно, при этом без особого ущерба для удобства использования

alif


Мое ИМХО - слишком рано.
Сама идея наверное хорошая, но пока в наших ТСП работают "криворукие" кассиры ничего кроме головной боли эти лимиты не дадут.
alif
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Мое ИМХО - слишком рано.
Сама идея наверное хорошая, но пока в наших ТСП работают "криворукие" кассиры ничего кроме головной боли эти лимиты не дадут.

АлексСпб


Ну дык колхоз - дело добровольное, никто же не мешает не пользоваться. Зато параноики смогут спать спокойно и не бояться снятия денег в каких-нибудь Штатах.
rdc
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Чтобы не бояться снятия в штатах - нужны лимиты по странам.
schedmi
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Очень хорошая идея, к ней еще добавить лимиты на Offline операции. Только вот сомневаюсь, что это технически возможно...
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