Добавить к списку лимитов операции по "полосе"

viabank 11.07.2011 22:27 # ага, отдельный лимит для операций по полосе, отдельный лимит для операция CNP без 3DS. и простому человеку ни в жизнь будет не разобраться в куче настроек. я-то только "за" изобилие настроек, но доводилось слушать жалобы, что новые настройки смс-информирования не каждому уже по зубам. з.ы. мне вот жуть как не хватает дневного лимита на операции Интернет. мне подневные лимиты в принципе удобнее помесячных. 0
Комментарии 6
з.ы. мне вот жуть как не хватает дневного лимита на операции Интернет. мне подневные лимиты в принципе удобнее помесячных.
Мое ИМХО - слишком рано.
Сама идея наверное хорошая, но пока в наших ТСП работают "криворукие" кассиры ничего кроме головной боли эти лимиты не дадут.
Ну дык колхоз - дело добровольное, никто же не мешает не пользоваться. Зато параноики смогут спать спокойно и не бояться снятия денег в каких-нибудь Штатах.
http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=4058671