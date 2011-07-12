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Аватар АлексСпб АлексСпб (АлексСпб)
12.07.2011 10:03 #
Ждет рассмотрения

Карт "Авангарда" + "Подорожник".

Сейчас в Спб наконец заработала карта "Подорожник" с более-менее разумными тарифами.
http://podorozhnik.spb.ru/

Хотелось бы, чтобы "Авангард" выпустил карту "Авангард(кред/деб)+Подорожник" аналогичную московской "метрокарте".

Я понимаю, что многое здесь зависит не от банка, но в случае успеха это был бы "прорыв на рынке".
Карта будет пользоваться очень большой популярностью.
8

Комментарии 8

art.spb
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Идея очень хорошая, особенно учитывая, что Подорожник в ближайшее время должен стать очень популярным.
vengo
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Да не разумные тарифы. На метро, по крайней мере.
xwhale
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В текущем варианте исполнения подорожника - "сначала положи туда денег в метрокассе, а потом будут списывать в поездках" и тот факт, что списания в общественном транспорте проводятся offline - нет смысла интегрировать с чем бы то ни было.
Не знаю, может мудрые разработчки предусмотрели списания в кредит с последующим пополнением, но что-то слабо верится.
Особенно в свете того, что в Москве метрополитен расторгает контракты с банками smile:)
viabank
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по мне, так лучше бы появился сервис, позволяющий он-лайн наблюдать и пополнять баланс "подорожника". и чтобы пополнять можно было в т.ч. с банковской карты. и уже такое решение устроило бы меня и, полагаю, не только. совмещение проездного с банковской картой мне, чем дальше, тем больше не нравится.
Evdok
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Идея действительно замечательная, особенно учитывая, что подорожником можно пользоваться и на городском общественном транспорте - получается универсальный проездной. Соединить его с картой Авангарда (например, кредитной) - цены бы не было smile:)
Pshig
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Теперь подорожник можно пополнить банковской картой.
Было бы удобней сделать возможность пополнять Проездной в платежах.
На данный момент приходится входить в ИБ, менять лимит, пополнять Проездной, опять менять лимит.
G2009
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Идея действительно замечательная, особенно учитывая, что подорожником можно пользоваться и на городском общественном транспорте - получается универсальный проездной. Соединить его с картой Авангарда (например, кредитной) - цены бы не было [img]/bitrix/images/forum/smile/ab.gif" border="0" alt="smile:[/img]

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Ничего замечательного с существующим подорожником не получится - все равно бежать после пополнения и прикладывать к метрошному терминалу для активации.
"Московской" интеграции не будет smile:(
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