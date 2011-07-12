Карт "Авангарда" + "Подорожник".

Сейчас в Спб наконец заработала карта "Подорожник" с более-менее разумными тарифами.
http://podorozhnik.spb.ru/
Хотелось бы, чтобы "Авангард" выпустил карту "Авангард(кред/деб)+Подорожник" аналогичную московской "метрокарте".
Я понимаю, что многое здесь зависит не от банка, но в случае успеха это был бы "прорыв на рынке".
Карта будет пользоваться очень большой популярностью.
Комментарии 8
Не знаю, может мудрые разработчки предусмотрели списания в кредит с последующим пополнением, но что-то слабо верится.
Особенно в свете того, что в Москве метрополитен расторгает контракты с банками
Было бы удобней сделать возможность пополнять Проездной в платежах.
На данный момент приходится входить в ИБ, менять лимит, пополнять Проездной, опять менять лимит.
Ничего замечательного с существующим подорожником не получится - все равно бежать после пополнения и прикладывать к метрошному терминалу для активации.
"Московской" интеграции не будет