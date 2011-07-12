Карт "Авангарда" + "Подорожник".

Ждет рассмотрения

Сейчас в Спб наконец заработала карта "Подорожник" с более-менее разумными тарифами.Хотелось бы, чтобы "Авангард" выпустил карту "Авангард(кред/деб)+Подорожник" аналогичную московской "метрокарте".Я понимаю, что многое здесь зависит не от банка, но в случае успеха это был бы "прорыв на рынке".Карта будет пользоваться очень большой популярностью.