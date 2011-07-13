Ждет рассмотрения

Добавить в терминалы самообслуживания, комиссию за справки Сбербанка

Надо было получить 2 справки по кредиту, выдают только после оплаты комиссии, в кредитный отдел очереди нет, но какие очереди в окошки все знают. В результате операция на которую уходит 2 минуты заняла час! Было сказано в терминалах оплатить нельзя!

Добавлю ещё что кассир никак не могла найти нужные статьи расходов и 2 !!! раза отсылала в кредитный отдел чтоб они написали номера!

Ужели трудно добавить платежи банку в свою пользу в терминалы?



Спасибо

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