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Аватар tide
14.07.2011 13:08 #
Принято

Пополнение счета с карты другого банка

Не пиара ради, а констатации для - PSB-Retail является одним из лучших Интернет-Банков.

Поэтому, предлагаю дополнить его функционалом пополнения счёта с привязанной карты другого банка. Аналогичный функционал (в том или ином виде) уже имеется в других банках и даже у злаковых.

Реализованная в идее возможность позволит укрепить лояльность и привлечь к ДБО банка дополнительный интерес, а вместе с ним и финансовые потоки.

3

Комментарии 3

Алексей, ПСБ
#
14.07.2011 в 13:49 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Алексей, ПСБ
#
Сервис по привязке карт других банков к интернет-банку PSB-Retail появится в 2012, ориентировочно - к середине года.

Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
Атакуй
#
Вроде бы принято, а как пользоваться? Не могу найти такую возможность в PSB-Retail до сих пор.
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