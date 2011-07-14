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tide
Принято
Пополнение счета с карты другого банка
Не пиара ради, а констатации для - PSB-Retail является одним из лучших Интернет-Банков.
3
Поэтому, предлагаю дополнить его функционалом пополнения счёта с привязанной карты другого банка. Аналогичный функционал (в том или ином виде) уже имеется в других банках и даже у злаковых.
Реализованная в идее возможность позволит укрепить лояльность и привлечь к ДБО банка дополнительный интерес, а вместе с ним и финансовые потоки.
Комментарии 3
Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»