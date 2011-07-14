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Принято

Пополнение счета с карты другого банка

Не пиара ради, а констатации для - PSB-Retail является одним из лучших Интернет-Банков.



Поэтому, предлагаю дополнить его функционалом пополнения счёта с привязанной карты другого банка. Аналогичный функционал (в том или ином виде) уже имеется в других банках и даже у злаковых.



Реализованная в идее возможность позволит укрепить лояльность и привлечь к ДБО банка дополнительный интерес, а вместе с ним и финансовые потоки.





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