Реализовано
Печать платёжного поручения из PSB-Retail
Было бы очень хорошо распечатывать не заявку на проведение операции, а классическое платёжное поручение, вид которого всем понятен и читаем. В Московском Кредитном Банке (МКБ) ещё и синенький штамп "Принято" с датой рисуют. При цветной печати, документ как настоящий получается.
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Комментарии 9
А это доступно простому физическому лицу, которому выдали только карту с кодами? В банке ничего про сказанное вами не предлагалось. "Приезжайте! Мы Вам бесплатно распечатаем!"
Конечно! Формируйте дома сертификат, в офисе подписывайте и пользуйтесь.
А где про это написано? Сколько это стоит?
Как это делается?
Это делается в PSB-Retail, почитать там же, бесплатно.
В свете новой парадигмы знаний перефразирую своё предложение:
Предоставить возможность пользователям PSB-Retail, не использующим сертификат в качестве механизма идентификации клиента, печатать классическое платёжное поручение.
нет, не исключает, да, возможно - сам пользуюсь то кодами, то сертификатом