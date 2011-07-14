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Аватар GreedyMan
14.07.2011 13:49 #
Реализовано

Печать платёжного поручения из PSB-Retail

Было бы очень хорошо распечатывать не заявку на проведение операции, а классическое платёжное поручение, вид которого всем понятен и читаем. В Московском Кредитном Банке (МКБ) ещё и синенький штамп "Принято" с датой рисуют. При цветной печати, документ как настоящий получается.
9

Комментарии 9

tide
#
Платежное поручение формируется и доступно для выгрузки при подтверждении операции сертификатом. Иначе, формируется форма заявления на перечисление.
GreedyMan
#
Платежное поручение формируется и доступно для выгрузки при подтверждении операции сертификатом. Иначе, формируется форма заявления на перечисление

tide


А это доступно простому физическому лицу, которому выдали только карту с кодами? В банке ничего про сказанное вами не предлагалось. "Приезжайте! Мы Вам бесплатно распечатаем!"
tide
#
А это доступно простому физическому лицу, которому выдали только карту с кодами

GreedyMan

Конечно! Формируйте дома сертификат, в офисе подписывайте и пользуйтесь.
GreedyMan
#
Формируйте дома сертификат, в офисе подписывайте и пользуйтесь.

tide

А где про это написано? Сколько это стоит?
GreedyMan
#
Формируйте дома сертификат,

tide

Как это делается?
tide
#
Как это делается?

GreedyMan

Это делается в PSB-Retail, почитать там же, бесплатно.
GreedyMan
#
А использование сертификата не исключает использование таблицы кодов? Возможно ли в одних случаях вход с использованием сертификата, а в других использовать вход по паролю.

В свете новой парадигмы знаний перефразирую своё предложение:

Предоставить возможность пользователям PSB-Retail, не использующим сертификат в качестве механизма идентификации клиента, печатать классическое платёжное поручение.
n/a
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А использование сертификата не исключает использование таблицы кодов? Возможно ли в одних случаях вход с использованием сертификата, а в других использовать вход по паролю.

GreedyMan

нет, не исключает, да, возможно - сам пользуюсь то кодами, то сертификатом
Алексей, ПСБ
#
23.11.2011 в 23:44 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
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