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Реализовано

Печать платёжного поручения из PSB-Retail

Было бы очень хорошо распечатывать не заявку на проведение операции, а классическое платёжное поручение, вид которого всем понятен и читаем. В Московском Кредитном Банке (МКБ) ещё и синенький штамп "Принято" с датой рисуют. При цветной печати, документ как настоящий получается.

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