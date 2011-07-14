Подписаться на идею FlamingWind (FlamingWind)

Реализовано

Добавить возможность увеличения лимита по кредитной карте.

Насколько я знаю, в настоящее время все еще невозможно подать заявление на увеличение кредитного лимита по карте. Единственный вариант - перевыпуск карты по новому заявлению. Мягко говоря - не самое удобное решение.



Думаю для многих была бы интересна возможность увеличения кредитного лимита.

7