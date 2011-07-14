Реализовано
Добавить возможность увеличения лимита по кредитной карте.
Насколько я знаю, в настоящее время все еще невозможно подать заявление на увеличение кредитного лимита по карте. Единственный вариант - перевыпуск карты по новому заявлению. Мягко говоря - не самое удобное решение.
7
Думаю для многих была бы интересна возможность увеличения кредитного лимита.
Комментарии 7
Тогда тем более было бы интересно услышать ответ представителя... Возможно уже и реализована такая возможность.
1) Доступна ли эта возможность для владельцев старых карт, оформленных вне рамок новых тарифных планов?
2) Возможно ли подать заявку удаленно (по телефону / через интернет банк)?
Карта есть. Новую полгода назад не советовали делать (сказали могут отказать).
Поэтому пользую пока Визу с 29% годовых и грейсом 50 дней. И стараюсь за 50 дней не перелезать активно.
Хотя уже пару раз был момент, когда установленного лимита не хватало и приходилось искать на стороне решение вопроса.