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Аватар FlamingWind (FlamingWind)
14.07.2011 14:22 #
Реализовано

Добавить возможность увеличения лимита по кредитной карте.

Насколько я знаю, в настоящее время все еще невозможно подать заявление на увеличение кредитного лимита по карте. Единственный вариант - перевыпуск карты по новому заявлению. Мягко говоря - не самое удобное решение.

Думаю для многих была бы интересна возможность увеличения кредитного лимита.
7

Комментарии 7

DeJaVu
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Кстати, представители банка обещали реализовать это во 2 квартале 2011 года. Причем обещали это в июне 2011 smile:)
FlamingWind
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Кстати, представители банка обещали реализовать это во 2 квартале 2011 года. Причем обещали это в июне 2011


Тогда тем более было бы интересно услышать ответ представителя... Возможно уже и реализована такая возможность.
iTheek
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В прошлом году пробовал увеличить - но к сожалению это было не возможно из-за внутренней политики банка, потому я присоединюсь к предложению об увеличении кредитного лимита.
Алексей, ПСБ
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23.11.2011 в 12:14 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Алексей, ПСБ
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23.11.2011 в 17:19 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
FlamingWind
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Алексей, можете тогда сразу огласить процедуру повышения лимита:

1) Доступна ли эта возможность для владельцев старых карт, оформленных вне рамок новых тарифных планов?
2) Возможно ли подать заявку удаленно (по телефону / через интернет банк)?
Yarri
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Кстати да....
Доступна ли эта возможность для владельцев старых карт, оформленных вне рамок новых тарифных планов?

FlamingWind


Карта есть. Новую полгода назад не советовали делать (сказали могут отказать).
Поэтому пользую пока Визу с 29% годовых и грейсом 50 дней. И стараюсь за 50 дней не перелезать активно.
Хотя уже пару раз был момент, когда установленного лимита не хватало и приходилось искать на стороне решение вопроса.
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