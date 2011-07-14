Принято
Выпуск платиновой карты Трансаэро-Привилегия.
В настоящее время уже достаточно большое количество банков выпускают ко-бренд с Трансаэро Привилегия. Многие из них предлагают клиентам платиновые карты, за операции по которым начисляется 2 балла за 100 рублей. В ближайшее время выпуск ко-бренда начнет банк ВТБ-24, который так же (по предварительной информации) предложит платиновые карты Visa.
3
Однако "максимальная" карта в Промсвязьбанке до сих пор - золотая. Думаю многие, активно использующие ко-бренд карту, рассмотрели бы возможность использования более дорогой, но приносящей большее количество баллов - платиновой.
Комментарии 3
Мы сделаем еще 2 вида ко-брендовых карт: одна на базе пакета PSB-Платина, другая на основе пакета PSB-Приоритет. Обновленная линейка Трансаэро появится в конце осени - начале зимы.
Компания Трансаэро идею предварительно приняла.
С уважением,
Алексей Гиязов,
Промсвязьбанк.