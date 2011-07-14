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Принято

Выпуск платиновой карты Трансаэро-Привилегия.

В настоящее время уже достаточно большое количество банков выпускают ко-бренд с Трансаэро Привилегия. Многие из них предлагают клиентам платиновые карты, за операции по которым начисляется 2 балла за 100 рублей. В ближайшее время выпуск ко-бренда начнет банк ВТБ-24, который так же (по предварительной информации) предложит платиновые карты Visa.



Однако "максимальная" карта в Промсвязьбанке до сих пор - золотая. Думаю многие, активно использующие ко-бренд карту, рассмотрели бы возможность использования более дорогой, но приносящей большее количество баллов - платиновой.

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