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Аватар FlamingWind (FlamingWind)
14.07.2011 14:32 #
Принято

Выпуск платиновой карты Трансаэро-Привилегия.

В настоящее время уже достаточно большое количество банков выпускают ко-бренд с Трансаэро Привилегия. Многие из них предлагают клиентам платиновые карты, за операции по которым начисляется 2 балла за 100 рублей. В ближайшее время выпуск ко-бренда начнет банк ВТБ-24, который так же (по предварительной информации) предложит платиновые карты Visa.

Однако "максимальная" карта в Промсвязьбанке до сих пор - золотая. Думаю многие, активно использующие ко-бренд карту, рассмотрели бы возможность использования более дорогой, но приносящей большее количество баллов - платиновой.
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Комментарии 3

Алексей, ПСБ
#
14.07.2011 в 18:28 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Алексей, ПСБ
#
14.07.2011 в 20:58 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
Алексей, ПСБ
#
FlamingWind, спасибо за хорошую идею!

Мы сделаем еще 2 вида ко-брендовых карт: одна на базе пакета PSB-Платина, другая на основе пакета PSB-Приоритет. Обновленная линейка Трансаэро появится в конце осени - начале зимы.
Компания Трансаэро идею предварительно приняла.

С уважением,
Алексей Гиязов,
Промсвязьбанк.
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