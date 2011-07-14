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Аватар FlamingWind (FlamingWind)
14.07.2011 14:38 #
Реализовано

Страховка для путешественников к банковским картам.

Карты Промсвязьбанка очень надежны, имеют превосходный курс конвертации в доллары/евро, в ближайшее время обзаведутся чипом. Получается идеальная карта для путешественников.

Но она могла бы стать "более идеальной", если бы банк предлагал выгодные (возможно бесплатные, возможно по хорошей скидке) годовые страховые полисы для путешественников для владельцев карт (возможно только категорий Gold и выше).
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Комментарии 2

FlamingWind
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имеют превосходный курс конвертации в доллары/евро


Увы, но это не так smile:( . Со 2 ноября 2011 года Промсвязьбанк резко ухудшил условия по конвертации и теперь курс не +0,6% к ЦБ, а внутренний курс банка. Как правило, от 2% до 3% от курса ЦБ на момент списания.

Курс стал заметно хуже многих других аналогичных предложений на банковском рынке, как и гораздо хуже курса в том же PSB-Retail.


В связи с этим актуальность предложения, как мне кажется, существенно снизилась. Прошу администрацию или удалить его или убрать мой ник из списка "Идею поддержали".
Алексей, ПСБ
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Приветствую!

Совсем недавно у нас появились новые кредитные карты. Все карты чиповые, здесь можно посмотреть на них: http://on.fb.me/v1PTyw

Программа страхования "Защита путешественников" на $50 тыс. - предлагается бесплатно для карт категории Gold и выше. Даже для новой карты "PSB-Золото Лайт" (эта карта, а точнее - пакет услуг, включает в себя карту MasterCard или Visa категории Gold, при этом годовое обслуживание пакета ниже на треть, чем среднерыночная цена на карту Gold).

Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
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