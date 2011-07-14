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Реализовано

Страховка для путешественников к банковским картам.

Карты Промсвязьбанка очень надежны, имеют превосходный курс конвертации в доллары/евро, в ближайшее время обзаведутся чипом. Получается идеальная карта для путешественников.



Но она могла бы стать "более идеальной", если бы банк предлагал выгодные (возможно бесплатные, возможно по хорошей скидке) годовые страховые полисы для путешественников для владельцев карт (возможно только категорий Gold и выше).

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