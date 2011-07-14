Реализовано
Страховка для путешественников к банковским картам.
Карты Промсвязьбанка очень надежны, имеют превосходный курс конвертации в доллары/евро, в ближайшее время обзаведутся чипом. Получается идеальная карта для путешественников.
2
Но она могла бы стать "более идеальной", если бы банк предлагал выгодные (возможно бесплатные, возможно по хорошей скидке) годовые страховые полисы для путешественников для владельцев карт (возможно только категорий Gold и выше).
Комментарии 2
Увы, но это не так . Со 2 ноября 2011 года Промсвязьбанк резко ухудшил условия по конвертации и теперь курс не +0,6% к ЦБ, а внутренний курс банка. Как правило, от 2% до 3% от курса ЦБ на момент списания.
Курс стал заметно хуже многих других аналогичных предложений на банковском рынке, как и гораздо хуже курса в том же PSB-Retail.
В связи с этим актуальность предложения, как мне кажется, существенно снизилась. Прошу администрацию или удалить его или убрать мой ник из списка "Идею поддержали".
Совсем недавно у нас появились новые кредитные карты. Все карты чиповые, здесь можно посмотреть на них: http://on.fb.me/v1PTyw
Программа страхования "Защита путешественников" на $50 тыс. - предлагается бесплатно для карт категории Gold и выше. Даже для новой карты "PSB-Золото Лайт" (эта карта, а точнее - пакет услуг, включает в себя карту MasterCard или Visa категории Gold, при этом годовое обслуживание пакета ниже на треть, чем среднерыночная цена на карту Gold).
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»