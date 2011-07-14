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Аватар Владимир (Logik99)
14.07.2011 20:21 #
Принято

Подключение смс-информирования из PSB-Retail

Было бы очень удобно реализовать возможность подключения смс-информирования через PSB-Retail, без посещения офиса или банкомата.
3

Комментарии 3

tide
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Приведите, пожалуйста, пример банка, где такое реализовано.
Алексей, ПСБ
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Приветствую!

Планируем сделать подключение СМС-информирование в PSB-Retail в первых месяцах 2012 года.

Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
FlamingWind
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А надо ли? Ведь уведомление по СМС единственный способ оповещения, когда интернет-банк взломан (выкраден файл с сертификатом, например).
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