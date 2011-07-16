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Аватар Дмитрий Кравцов (dima777)
16.07.2011 08:30 #
Реализовано

Корректная информация на сайте банка! Исправить ошибку о возможности любого клиента банка подключить услугу "Интернет-Банкинг"!

На странице Ренессанс Кредит говорится о том, что "Подключить услугу может любой клиент Банка «Ренессанс-Кредит»". В действительности это могут сделать лишь клиенты, являющиеся жителями Московской области! Предлагаю исправить неверную информацию, а также проинформировать сотрудников всех филиалов банка об этой услуге: что это, как, кто и когда её может подключить! Например, в Красноярске о такой услуге не знают и постоянно вводят людей в заблуждение, говоря по телефону, что могут подключить их к Интернет-Банкингу, а когда приезжаешь в офис, они округляют глаза, начинают куда-то звонить, с кем-то советоваться, и минут через 20 говорят, что такой возможности нет и по телефону они такого не говорили. Затем приносят извинения и виновато отводят взгляды в какие-нибудь бумаги, а ты в это время стоишь как оплёванный... В общем, я так попался уже два раза и это крайне неприятно!
3

Комментарии 3

Николай Юртаев
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18.07.2011 в 19:34 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
dima777
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Спасибо за понимание и исправление! smile:)
Николай Юртаев
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01.08.2011 в 11:37 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
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