Корректная информация на сайте банка! Исправить ошибку о возможности любого клиента банка подключить услугу "Интернет-Банкинг"!

На странице Ренессанс Кредит
говорится о том, что "Подключить услугу может любой клиент Банка «Ренессанс-Кредит»". В действительности это могут сделать лишь клиенты, являющиеся жителями Московской области! Предлагаю исправить неверную информацию, а также проинформировать сотрудников всех филиалов банка об этой услуге: что это, как, кто и когда её может подключить! Например, в Красноярске о такой услуге не знают и постоянно вводят людей в заблуждение, говоря по телефону, что могут подключить их к Интернет-Банкингу, а когда приезжаешь в офис, они округляют глаза, начинают куда-то звонить, с кем-то советоваться, и минут через 20 говорят, что такой возможности нет и по телефону они такого не говорили. Затем приносят извинения и виновато отводят взгляды в какие-нибудь бумаги, а ты в это время стоишь как оплёванный... В общем, я так попался уже два раза и это крайне неприятно!
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