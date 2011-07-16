Подписаться на идею Дмитрий (mitac)

Отклонено

Текущие счета в валюте.

Идея заключается в том, чтобы можно было открывать текущие счета в валюте - в долларах и евро. А в идеале, любому новому клиенту открывать три текущих счета по умолчанию, как это устроено в альфе и авангарде.

Они нужны для конвертации через ИБ.

Есть конечно депозитки, но ходить открывать депозит, потом закрывать, потом через пару лет депозитки продлевать, для того чтобы получить возможность конвертировать валюту через ИБ суетно как-то. И потом, основной плюс в том что такой текущий счет не привязан к пластику, что повышает его надежность.

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