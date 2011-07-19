Подписаться на идею
Алексей
(Алексей_Р)
На рассмотрении
Дата окончания грейс-периода в выписке
Беспроцентный период по кредитной карте, в зависимости от даты заключения договора и количества дней в месяце, заканчивается в разные числа. Было бы удобно, если бы банк высчитывал эту дату за клиента.
5
Комментарии 5
Совершенно непонятно, какой должна быть дата окончания льготного периода.
В полной выписке ее нет. Теребить техподдержку и ждать на линии по 7 минут, чтобы выяснить эту дату, удовольствие сомнительное.
Добавьте в полную выписку дату окончания льготного периода.