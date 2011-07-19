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На рассмотрении

Дата окончания грейс-периода в выписке

Беспроцентный период по кредитной карте, в зависимости от даты заключения договора и количества дней в месяце, заканчивается в разные числа. Было бы удобно, если бы банк высчитывал эту дату за клиента.

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