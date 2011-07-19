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Аватар Алексей (Алексей_Р)
19.07.2011 09:59 #
На рассмотрении

Дата окончания грейс-периода в выписке

Беспроцентный период по кредитной карте, в зависимости от даты заключения договора и количества дней в месяце, заканчивается в разные числа. Было бы удобно, если бы банк высчитывал эту дату за клиента.
5

Комментарии 5

komsash
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Эта информация содержится в счет-выписке, которая отправляется на e-mail.
AEro
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бред какой-то: "счет-выписка" по e-mail содержит эту дату и сумму, в "полная выписка" в ИБ нет!?
IgorR
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давайте делать везде полную и правильную выписку со всеми полезными датами\числами\суммами
SamDron
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Поддерживаю.

Совершенно непонятно, какой должна быть дата окончания льготного периода.

В полной выписке ее нет. Теребить техподдержку и ждать на линии по 7 минут, чтобы выяснить эту дату, удовольствие сомнительное.

Добавьте в полную выписку дату окончания льготного периода.
ois1977
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По-моему эта информация появилась в ИБ
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