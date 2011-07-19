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Аватар John Parsons (John Parsons)
19.07.2011 17:03 #
Реализовано

Возможность задавать вопрос специалисту банка через интернет-банк

Во многих банках есть возможность задавать вопросы специалисту службы поддержки по защищённому каналу интернет-банка. Часто это гораздо удобнее нежели звонить в службу поддержки. Это может сэкономить время как пользователям, так и службе поддержки, поскольку телефонный канал будет меньше загружен для решения несрочных вопросов. Кроме того, отпадает необходимость проходить авторизация по тел., что опять же разгружает тел. линию.
5

Комментарии 5

trytrytry
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Отклоняли уже идею. Если не изменяет память, недостаточно ресурсов для распыления поддержки с телефона-email еще и на ИБ.
rdc
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Это бОльшая нагрузка на специалистов. То, что можно рассказать по телефону за пять минут, печатать нужно час.
Впрочем, не совсем отклоняли, "возможно, к этому вопросу ещё вернутся".
ois1977
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Иногда запросы не передашь по телефону, например, я в некоторые обращения картинки вставлял. Да и не на все можно ответить оперативно, иногда банку подумать нужно.

А е-мэйл плох тем, что запрос может быть принят за спам и отфильтрован. Я сам с таким сталкивался и в форуме видел несколько сообщений на этот счет
VEI
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12.03.2013 в 18:41 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
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