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Возможность задавать вопрос специалисту банка через интернет-банк

Во многих банках есть возможность задавать вопросы специалисту службы поддержки по защищённому каналу интернет-банка. Часто это гораздо удобнее нежели звонить в службу поддержки. Это может сэкономить время как пользователям, так и службе поддержки, поскольку телефонный канал будет меньше загружен для решения несрочных вопросов. Кроме того, отпадает необходимость проходить авторизация по тел., что опять же разгружает тел. линию.



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