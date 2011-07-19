Реализовано
Возможность задавать вопрос специалисту банка через интернет-банк
Во многих банках есть возможность задавать вопросы специалисту службы поддержки по защищённому каналу интернет-банка. Часто это гораздо удобнее нежели звонить в службу поддержки. Это может сэкономить время как пользователям, так и службе поддержки, поскольку телефонный канал будет меньше загружен для решения несрочных вопросов. Кроме того, отпадает необходимость проходить авторизация по тел., что опять же разгружает тел. линию.
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Комментарии 5
Впрочем, не совсем отклоняли, "возможно, к этому вопросу ещё вернутся".
А е-мэйл плох тем, что запрос может быть принят за спам и отфильтрован. Я сам с таким сталкивался и в форуме видел несколько сообщений на этот счет