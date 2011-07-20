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20.07.2011 10:44 #
Реализовано

Расширьте временную границу для исполнения межбанка текущим рабочим днём

Предлагаю расширить временную границу для исполнения межбанка текущим рабочим днём. В некоторых банках можно отправить перевод позже, чем разрешено в Авангарде, и он успеет дойти в тот же день. Авангард должен быть впереди банков всех! smile:inlove: smile:oops:
13

Комментарии 13

читающий
#
Новость в ИБ для юриков.

"Уважаемые клиенты – пользователи системы "Авангард Интернет-Банк" !
20.07.2011
Информируем Вас, что в целях дальнейшего повышения качества обслуживания корпоративных клиентов Банк продлевает с 20 июля 2011 года время исполнения текущим днем внешних рублевых переводов, в том числе за счет средств "интрадей" и "овердрафта", до 20 часов 30 минут московского времени (например, в Красноярске и регионах, расположенных восточнее - до 24.00 местного времени; в Новосибирске, Омске - до 23.30; в Уфе, Перми - до 22.30; в Калининграде - до 19.30 местного времени). Обращаем Ваше внимание, что за платежи, исполняемые после 17.30 местного времени (в дальневосточных регионах - после 18.00 местного времени), взимается дополнительная плата в размере 0,075% от суммы платежа (минимум - 75 рублей) за продление операционного дня.

Кроме того, Банк продлевает время проведения операций по покупке/продаже иностранной валюты по текущему биржевому курсу до 19 часов московского времени, при этом дополнительная плата в размере 0,15% от суммы операции взимается только по конверсионным операциям, проведенным после 17 часов 30 минут московского времени.

Тарифы по всем операциям, проводимым Банком до 17.30, останутся неизменными.

Более подробную информацию о тарифах и времени проведения операций в разных регионах присутствия Банка можно получить на сайте Банка в разделе "Корпоративным клиентам".

Также Банк оптимизировал механизм проведения внутрибанковских переводов - при обработке перевода будет всплывать подсказка с корректным именем получателя.

В ближайшее время Банк планирует продлить операционный день для исполнения переводов в иностранной валюте.

С уважением, ОАО АКБ "АВАНГАРД"

Так что, возможно, и для физиков введут скоро.
trytrytry
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Круто!!! Поздравляю, если вы юрик.

Нам бы, физикам, также. smile:) 20:30... вау.
trytrytry
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Да и продление до 17:30 бесплатно тоже хорошо. Если не изменяет память (ИБ не под рукой), сейчас до 15:00?
читающий
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Мне, как дважды юрику, неактуально. Горящих платежей не бывает в принципе. Оплаты провожу утром, после чашечки кофе. smile:D
rdc
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Судя по тому, что эта операция дороже, получается, что нужно будет при таком переводе запросить у клиента дополнительный выбор: хочет ли он доплатить за отправку перевода прямо сейчас, или же лучше отложить исполнение перевода до следующего банковского дня.
xwhale
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Точные расценки ЦБ - http://www.cbr.ru/today/BESP/obzor/tarif.pdf
Авангард принимает до 3-го рейса, т.е. за каждую платёжку отдаёт ЦБ от 7 до 13р. Т.е. за последний рейс фактически уже приплачивает.
А если расширять на на последние два рейса, то получается уже 20р.
Самое простое решение - поднять комиссию за перевод до 20р и отправлять всеми рейсами. Переделывать ИБ для физиков под комиссию, зависящую от времени - вряд ли будут.
И сейчас-то бывает, что крупные платежи уходят не третьим, а четвёртым рейсом (наступал на это пару раз).
rdc
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Да мы лучше при 10р как-нибудь без дополнительных рейсов переживём… обычно спешить некуда
АлексСпб
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Да мы лучше при 10р как-нибудь без дополнительных рейсов переживём… обычно спешить некуда

rdc


Тем более, что это актуально только для Москвы.
Во многих других городах после 19-00 "тихий час" - нет отправок.
trollik
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более высокие тарифы в оплату платежек связано прежде всего, с тем что в данное время у Банка России платежи уж очень высокие, для физиков не сделают 100% или сделают по 30 рублей, а то Авангард будет работать в минус
viabank
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по мне, лучше существующие 10р при существующих рейсах отправки.
если сделают варьирование стоимости перевода в зависимости от рейса - будет приемлемо, но это, имхо, не первоочередная задача.
Pif
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лучше существующие 10р при существующих рейсах отправки

viabank

А еще лучше существующие 10р при существующих рейсах отправки + возможность отправить экстренно за дополнительную плату, если кому-то нужно.
OlgaB
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01.09.2011 в 18:54 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
VEI
#
07.12.2011 в 19:58 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
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