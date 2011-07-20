Расширьте временную границу для исполнения межбанка текущим рабочим днём
Предлагаю расширить временную границу для исполнения межбанка текущим рабочим днём. В некоторых банках можно отправить перевод позже, чем разрешено в Авангарде, и он успеет дойти в тот же день. Авангард должен быть впереди банков всех!
Комментарии 13
"Уважаемые клиенты – пользователи системы "Авангард Интернет-Банк" !
20.07.2011
Информируем Вас, что в целях дальнейшего повышения качества обслуживания корпоративных клиентов Банк продлевает с 20 июля 2011 года время исполнения текущим днем внешних рублевых переводов, в том числе за счет средств "интрадей" и "овердрафта", до 20 часов 30 минут московского времени (например, в Красноярске и регионах, расположенных восточнее - до 24.00 местного времени; в Новосибирске, Омске - до 23.30; в Уфе, Перми - до 22.30; в Калининграде - до 19.30 местного времени). Обращаем Ваше внимание, что за платежи, исполняемые после 17.30 местного времени (в дальневосточных регионах - после 18.00 местного времени), взимается дополнительная плата в размере 0,075% от суммы платежа (минимум - 75 рублей) за продление операционного дня.
Кроме того, Банк продлевает время проведения операций по покупке/продаже иностранной валюты по текущему биржевому курсу до 19 часов московского времени, при этом дополнительная плата в размере 0,15% от суммы операции взимается только по конверсионным операциям, проведенным после 17 часов 30 минут московского времени.
Тарифы по всем операциям, проводимым Банком до 17.30, останутся неизменными.
Более подробную информацию о тарифах и времени проведения операций в разных регионах присутствия Банка можно получить на сайте Банка в разделе "Корпоративным клиентам".
Также Банк оптимизировал механизм проведения внутрибанковских переводов - при обработке перевода будет всплывать подсказка с корректным именем получателя.
В ближайшее время Банк планирует продлить операционный день для исполнения переводов в иностранной валюте.
С уважением, ОАО АКБ "АВАНГАРД"
Так что, возможно, и для физиков введут скоро.
Нам бы, физикам, также. 20:30... вау.
Авангард принимает до 3-го рейса, т.е. за каждую платёжку отдаёт ЦБ от 7 до 13р. Т.е. за последний рейс фактически уже приплачивает.
А если расширять на на последние два рейса, то получается уже 20р.
Самое простое решение - поднять комиссию за перевод до 20р и отправлять всеми рейсами. Переделывать ИБ для физиков под комиссию, зависящую от времени - вряд ли будут.
И сейчас-то бывает, что крупные платежи уходят не третьим, а четвёртым рейсом (наступал на это пару раз).
Тем более, что это актуально только для Москвы.
Во многих других городах после 19-00 "тихий час" - нет отправок.
если сделают варьирование стоимости перевода в зависимости от рейса - будет приемлемо, но это, имхо, не первоочередная задача.
А еще лучше существующие 10р при существующих рейсах отправки + возможность отправить экстренно за дополнительную плату, если кому-то нужно.