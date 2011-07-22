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Аватар Роман (Romuald)
22.07.2011 14:46 #
Ждет рассмотрения

Названия шаблонов в интернет-банке для юрлиц/ИП

В ИБ для физических лиц шаблоны платежей можно называть как удобно, в ИБ же для корпоративных клиентов (юрлица/ИП) такой возможности нет.
У меня необходимости в использовании всяческих 1С нет, мне было бы удобнее забить несколько шаблонов (те же отчисления в пенсионный/ОМС и налоги или переводы на расчетную/кредитную карты), назвать их наиболее понятно для себя, и пользоваться ими, не вспоминая судорожно, какой КБК или номер счета чему соответствует.
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