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Роман
(Romuald)
Ждет рассмотрения
Названия шаблонов в интернет-банке для юрлиц/ИП
В ИБ для физических лиц шаблоны платежей можно называть как удобно, в ИБ же для корпоративных клиентов (юрлица/ИП) такой возможности нет.
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У меня необходимости в использовании всяческих 1С нет, мне было бы удобнее забить несколько шаблонов (те же отчисления в пенсионный/ОМС и налоги или переводы на расчетную/кредитную карты), назвать их наиболее понятно для себя, и пользоваться ими, не вспоминая судорожно, какой КБК или номер счета чему соответствует.
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