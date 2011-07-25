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Друзья банка «Тинькофф Банк»
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Аватар 600
25.07.2011 11:14 #
Отклонено

бесплатные смс через эл. почту

Олег Тиньков на вопрос об смс-информировании ответил что за эту услугу банк платит поставщикам и поэтому не планируется введение бесплатного использования клиентами.

предлагаю реализовать бесплатные смс путём таких банков как втб24 или банк24.ру - смс через e-mail.

поясню. у всех операторов сотовой связи для абонента создаётся эл. адресс типа "номер_телефона@домен_оператора.ru". например 79122222222@sms.ural.mts.ru - при отправке письма на такой адрес поступает смс с темой и содержанием письма. у некоторых операторов эта функция работает сразу - у других надо подключить бесплатную услугу.

ведь всегда приятно когда в том числе и банк заинтересован в безопасности средств своих клиентов.. пусть и тех коие ещё не слезли с пальмы и считают что смс-информирование не обязательный сервис smile:) или тех которые умеют считать и пользоваться высокотехнологичными сервисами smile;)
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Комментарии 3

Eif73
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Возможно не правильно сформулировано. Можно реализовать отправку информации по операциям на эл. почту. А уж там грамотные пользователи сами реализуют отправку смс на телефон через смс-гейты. Через майл.ру это вроде бесплатно. Именно так реализовано в ВТБ24 при чем с кучей настраиваемых фильтров, вплоть до курсов валют чуть ли не ежечастно smile:) Здесь достаточно дублировать хотя бы сообщения Смс банка на почту. Для экономных и продвинутых клиентов в самый раз.
avfalcone
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Есть рабочая и вполне вменяемая услуга СМС-инфо, так зачем же огород городить через не совсем понятные гейты и какие-то левые "майл.ру" (это кто?). Экономные и подвинутые клиенты отдыхают и радуются тому что есть...
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