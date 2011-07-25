бесплатные смс через эл. почту

Отклонено

Олег Тиньков на вопрос об смс-информировании ответил что за эту услугу банк платит поставщикам и поэтому не планируется введение бесплатного использования клиентами.предлагаю реализовать бесплатные смс путём таких банков как втб24 или банк24.ру - смс через e-mail.поясню. у всех операторов сотовой связи для абонента создаётся эл. адресс типа "номер_телефона@домен_оператора.ru". например 79122222222@sms.ural.mts.ru - при отправке письма на такой адрес поступает смс с темой и содержанием письма. у некоторых операторов эта функция работает сразу - у других надо подключить бесплатную услугу.ведь всегда приятно когда в том числе и банк заинтересован в безопасности средств своих клиентов.. пусть и тех коие ещё не слезли с пальмы и считают что смс-информирование не обязательный сервисили тех которые умеют считать и пользоваться высокотехнологичными сервисами