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Аватар Василий Тёркин (intelceleron)
25.07.2011 19:06 #
На рассмотрении

Увеличить лимит по Gold-картам

В связи изменением схемы расчета минимального платежа по Gold-картам с 20% от задолженности+%за месяц до 10% от задолженности быть может, имеет смысл автоматически увеличить в 2 раза лимиты лояльным клиентам, не допускавшим никогда просрочек? Расчет прост: если скоринг допустил по уровню дохода клиента лимит с расчетом оплаты за карту 20% максимальной задолженности (+% за месяц), то логично, что в связи со снижением платежа до 10% задолженности, клиент может потратить в 2 раза больше, при этом сохранив ту же сумму минимального платежа (в рублевом эквиваленте).
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Комментарии 3

tide
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Немного не согласен с логикой увеличения лимитов. По другим кредитным продуктам так же произошло снижение обязательного минимального платежа - так значит и по ним автоматом предлагаете лимиты повышать? И это не смотря на скоринг - взять и удвоить?

Так же не согласен с пассажем про оплату минимальными платежами и зависимости от них платежной дисциплины. Оплата задолженности сниженными вдвое минимальными платежами при текущей % ставке - эта кабала на несколько лет, даже совсем без трат.

Почему Вы просите увеличение кредитного лимита таким витиеватым способом. Оставьте заявку на общих условиях. На форуме уже все разжевано.
viabank
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smile:| я бы не стал смешивать снижение кредитной нагрузки по обязательным (минимальным) платежам с рисками кредитора (банка). первое способно принести прибыль банку в виде процентов, особенно от любителей расплачиваться по кредитке минимальными платежами. второе способно создать банку проблемы в виде необходимости формирования дополнительных резервов.
intelceleron
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Уважаемые коллеги, предложение направлено мной строго по правилам ресурса и не является лоббированием личных интересов (лично мне увеличение лимитов по всем моим Gold-картам от Русского стандарта без надобности). Свою логику я пояснил в предложении и считаю ее правильной с точки зрения активного пользователя трех десятков кредитных карт (см. мой профиль).
Кстати, есть реальный пример внедрения этим банком "отклоненного" ранее предложения ( http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=2843527 ). Не смотря на "отказ", банк всё же согласился с Автором, о чем свидетельствуют изменения по ТП 83 и 209 (возможно и по другим - не смотрел) - http://www.rs.ru/f/1/cards/rs_gold/tp...300611.pdf , http://www.rs.ru/f/1/cards/ae_aeroflo...300611.pdf . Минимальный платеж уменьшен.
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