На рассмотрении
Увеличить лимит по Gold-картам
В связи изменением схемы расчета минимального платежа по Gold-картам с 20% от задолженности+%за месяц до 10% от задолженности быть может, имеет смысл автоматически увеличить в 2 раза лимиты лояльным клиентам, не допускавшим никогда просрочек? Расчет прост: если скоринг допустил по уровню дохода клиента лимит с расчетом оплаты за карту 20% максимальной задолженности (+% за месяц), то логично, что в связи со снижением платежа до 10% задолженности, клиент может потратить в 2 раза больше, при этом сохранив ту же сумму минимального платежа (в рублевом эквиваленте).
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Комментарии 3
Так же не согласен с пассажем про оплату минимальными платежами и зависимости от них платежной дисциплины. Оплата задолженности сниженными вдвое минимальными платежами при текущей % ставке - эта кабала на несколько лет, даже совсем без трат.
Почему Вы просите увеличение кредитного лимита таким витиеватым способом. Оставьте заявку на общих условиях. На форуме уже все разжевано.
Кстати, есть реальный пример внедрения этим банком "отклоненного" ранее предложения ( http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=2843527 ). Не смотря на "отказ", банк всё же согласился с Автором, о чем свидетельствуют изменения по ТП 83 и 209 (возможно и по другим - не смотрел) - http://www.rs.ru/f/1/cards/rs_gold/tp...300611.pdf , http://www.rs.ru/f/1/cards/ae_aeroflo...300611.pdf . Минимальный платеж уменьшен.