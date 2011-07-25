На рассмотрении

Увеличить лимит по Gold-картам

В связи изменением схемы расчета минимального платежа по Gold-картам с 20% от задолженности+%за месяц до 10% от задолженности быть может, имеет смысл автоматически увеличить в 2 раза лимиты лояльным клиентам, не допускавшим никогда просрочек? Расчет прост: если скоринг допустил по уровню дохода клиента лимит с расчетом оплаты за карту 20% максимальной задолженности (+% за месяц), то логично, что в связи со снижением платежа до 10% задолженности, клиент может потратить в 2 раза больше, при этом сохранив ту же сумму минимального платежа (в рублевом эквиваленте).

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