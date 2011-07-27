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Аватар Александр Назаров (Bezusiki)
27.07.2011 21:46 #
Ждет рассмотрения

карта накопительная

Предлагаю подумать про накопительную карту.Продукт я уверен будет очень востребован главное продумать реально взаимоинтересные проценты.НЕ смешить людей "6 % годовых на миллион остатка на счету" или "2% годовых на 100 тыс." а подойти к этому вопросу с умом.Сделал же РС "БАНК В КАРМАНЕ" и поначалу я уверен собрал приличный урожай так как платил ежемесячно из расчета 10% годовых на ЛЮБОЙ остаток.Сейчас он продукт подпортил и предлагаю перехватить инициативу.Ну если банку это интересно конечно же...можно даже рассматривать те же 6% но сделать остаток по карте разумным.Для любителей копить заначку продукт идеальный а любителей не мало.Получить такой депозит "он-лайн" желающие найдутся.Главное не заморочить процесс пополнения и снятия.Продукт должен быть прост,понятен и привлекателен.Спасибо что дочитали до конца.
8

Комментарии 8

olegp9
#
10% мало, надо 100%!!!
в день!111
Ambr
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Закон сохранения энергии: ежели в одном месте прибудет, в другом - непременно убудет. Вы хотите процент по кредиту в районе 100% годовых и прочие тарифы как в РС в обмен на 10% на остаток? Лично я - нет.

Да и РС, судя по всему, не хочет - во всю уже гайки крутит.
viabank
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во-первых, представители банка неоднократно выражались в том ключе, что депозиты банку неинтересны.
во-вторых, ставки по депозитам банку придется компенсировать ставками по кредитам. нафиг-нафиг мне такое счастье.
никто не мешает пользоваться услугами разных банков: в одном кредит под низкие проценты, в другом депозит под высокие.
Pif
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При наличии возможности открывать вклады в ИБ смысла в накопительной карте не вижу.
Теневая экономка
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Чем отличается "депозит онлайн" от "интернет-вклада"? smile:scratch: Учитывая проценты по вкладам, маловероятно, что банк предложит интересные условия по накопительной карте.
АлексСпб
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При наличии возможности открывать вклады в ИБ смысла в накопительной карте не вижу и более того считаю ее вредной.

Сейчас с помощью карты доступ к "копилке" невозможен.
Pif
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Сейчас с помощью карты доступ к "копилке" невозможен.

АлексСпб
И слава Богу! Мне не в лом сделать два клика в ИБ - разорвать вклад и пополнить тут же свою карту. Затраты времени - 1 минута. Никогда не понимал тех, кто хранит на карте свои мульены. Если этим людям не страшно так делать, то это только от слабой информированности. Даже если это карта от банка Авангард - карта не должна быть инструментом для накоплений с точки зрения безопасности.
АлексСпб
#
Сейчас с помощью карты доступ к "копилке" невозможен.

АлексСпб

И слава Богу! Мне не в лом сделать два клика в ИБ - разорвать вклад и пополнить тут же свою карту

Pif


Я поэтому и написал, что считаю идею вредной.
Сейчас деньги защищены и мне лего доступны.

А любое изменение этого нарушит или доступность или защиту.
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