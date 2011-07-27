Ждет рассмотрения
карта накопительная
Предлагаю подумать про накопительную карту.Продукт я уверен будет очень востребован главное продумать реально взаимоинтересные проценты.НЕ смешить людей "6 % годовых на миллион остатка на счету" или "2% годовых на 100 тыс." а подойти к этому вопросу с умом.Сделал же РС "БАНК В КАРМАНЕ" и поначалу я уверен собрал приличный урожай так как платил ежемесячно из расчета 10% годовых на ЛЮБОЙ остаток.Сейчас он продукт подпортил и предлагаю перехватить инициативу.Ну если банку это интересно конечно же...можно даже рассматривать те же 6% но сделать остаток по карте разумным.Для любителей копить заначку продукт идеальный а любителей не мало.Получить такой депозит "он-лайн" желающие найдутся.Главное не заморочить процесс пополнения и снятия.Продукт должен быть прост,понятен и привлекателен.Спасибо что дочитали до конца.
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в день!111
Да и РС, судя по всему, не хочет - во всю уже гайки крутит.
во-вторых, ставки по депозитам банку придется компенсировать ставками по кредитам. нафиг-нафиг мне такое счастье.
никто не мешает пользоваться услугами разных банков: в одном кредит под низкие проценты, в другом депозит под высокие.
Сейчас с помощью карты доступ к "копилке" невозможен.
Я поэтому и написал, что считаю идею вредной.
Сейчас деньги защищены и мне лего доступны.
А любое изменение этого нарушит или доступность или защиту.