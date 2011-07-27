Ждет рассмотрения

карта накопительная

Предлагаю подумать про накопительную карту.Продукт я уверен будет очень востребован главное продумать реально взаимоинтересные проценты.НЕ смешить людей "6 % годовых на миллион остатка на счету" или "2% годовых на 100 тыс." а подойти к этому вопросу с умом.Сделал же РС "БАНК В КАРМАНЕ" и поначалу я уверен собрал приличный урожай так как платил ежемесячно из расчета 10% годовых на ЛЮБОЙ остаток.Сейчас он продукт подпортил и предлагаю перехватить инициативу.Ну если банку это интересно конечно же...можно даже рассматривать те же 6% но сделать остаток по карте разумным.Для любителей копить заначку продукт идеальный а любителей не мало.Получить такой депозит "он-лайн" желающие найдутся.Главное не заморочить процесс пополнения и снятия.Продукт должен быть прост,понятен и привлекателен.Спасибо что дочитали до конца.

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