Реализовано

Доработать сортировку интернет-вкладов

Просьба заключается в следующем: в настоящее время интернет-вклады сортируются по дате размещения вклада. Это совершенно бессмысленно, потому что клиенту обычно все равно, когда был открыт вклад. Гораздо важнее, когда он закончится. Если клиент открывает несколько мелких вкладов "лесенкой", то работать с этим списком становится крайне затруднительно. Пытаюсь, к примеру, понять - какие вклады закончатся у меня к началу отпуска за рубежом? Нужно ли мне еще купить какую-то валюту или хватит имеющихся вкладов? Или другое - а есть ли у меня вклад, который закроется к 20-му числу (окончанию грейса). Вычислить это в списке из 15, к примеру, вкладов - очень трудно.



История интернет-вкладов - вообще без сортировки. В том виде, в каком она реализована сейчас - она просто бесполезна. Пришла СМС - закончился вклад. Я сдуру ее стер, а потом полез в ИБ, чтобы понять - а что закончилось и какие были проценты? Ну и все, приехали, только выписку рассчитывать. А найти в истории этот вклад - просто нереально, он там в любой строке может быть. Если делать по уму, то надо бы дать возможность сортировать пользователю по любым полям. Ну а пока, чтобы не тратить время - нужно сортировать по времени ЗАВЕРШЕНИЯ вклада.



Просил об этом на форуме уже дважды, но результата нет. Я понимаю, что человеческие ресурсы ограничены и есть более приоритетные задачи, но эта задача может быть реализована в течение 5 минут - нужно всего лишь исправить ORDER BY у одной выборки (список вкладов) и добавить у второй (история). С этим может справиться любой студент. Поэтому пишу здесь, чтобы не надоедать на форуме. По крайней мере в "идеях" это не утонет.

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