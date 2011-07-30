На рассмотрении

Ежемесячная полноценная электронная выписка по счёту !

Предлагаю сделать ежемесячную электронную выписку по счёту постоянной и более подробной! Дело в том, что на данный момент выписка приходит лишь тогда, когда есть задолженность по кредитной карте, а хотелось бы получать её ежемесячно и видеть, что задолженность отсутствует! В предыдущем месяце пришла вообще неполная выписка - вместо периода с 16 по 15 были отражены операции только до 08 числа! Вследствие чего, по выписке я должен был заплатить меньше на 20000 р, а в следующем платёжном периоде мне насчитали бы проценты за непогашенный долг в льготный период. Не произошло этого только потому, что я веду учет расходов.Также хочется видеть сумму собственных средств на карте - она почему-то вообще никогда не отражается. А хочется видеть на какую сумму собственных средств я могу рассчитывать в следующем расчётном периоде.

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