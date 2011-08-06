Ждет рассмотрения

Авиабилеты: список городов с быстрым доступом по кнопке

По поводу авиабилетов:

>Добавлен быстрый доступ к городам вылета и прилета: "Москва" и "Санкт-Петербург", а также город, в котором Вы получили карту Банка (последнюю из полученных, если их несколько).



Можно еще добавить кнопку с ближайшим аэропортом по адресу постоянной регистрации.

Я, например, живу и учусь в Москве, с Банком, в основном, тоже взаимодействую в Москве. А домой летаю в отпуск\каникулы. Кнопка с родным городом была бы удобной.

В идеале, список кнопок-городов можно сделать настраиваемым.

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