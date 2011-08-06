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Аватар Алексей Бедринцев (alekseybed)
06.08.2011 15:06 #
Ждет рассмотрения

Авиабилеты: список городов с быстрым доступом по кнопке

По поводу авиабилетов:
>Добавлен быстрый доступ к городам вылета и прилета: "Москва" и "Санкт-Петербург", а также город, в котором Вы получили карту Банка (последнюю из полученных, если их несколько).

Можно еще добавить кнопку с ближайшим аэропортом по адресу постоянной регистрации.
Я, например, живу и учусь в Москве, с Банком, в основном, тоже взаимодействую в Москве. А домой летаю в отпуск\каникулы. Кнопка с родным городом была бы удобной.
В идеале, список кнопок-городов можно сделать настраиваемым.
4

Комментарии 4

rdc
#
Я за настраиваемый.
viabank
#
так вроде ж в исходной постановке уже и реализовано?
Pif
#
Мне кажется, что с введением трехбуквенных кодов аэропортов идея теряет свою актуальность. Я бы и кнопочки с Москвой и Питером убрал, если честно smile:)
alekseybed
#
Давно не заходил сюда.

так вроде ж в исходной постановке уже и реализовано?

viabank

Нет, не реализовано. Карту я получал в Москве, поэтому моей малой родины в виде кнопки нет.
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