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Аватар HQS
06.08.2011 19:53 #
Принято

Размер процентов, начисляемых на остаток средств на счёте

Отлично что теперь в информации о карте БВК отображается текущая процентная ставка, но это очевидно из последней выписки.
Вот что было бы совсем прекрасно, так это планируемая процентная ставка на следующий период, потому как беспокоить по этому вопросу операторов через ИБ не совсем удобно.
7

Комментарии 7

Першинг
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Так в выписке она есть!
trytrytry
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В выписке процентная ставка на предыдущий и текущий месяц.
Першинг
#
И на следующий период. В прямоугольничке. У меня есть. А ещё - сумма, потраченная по карте, исходя из чего вычисляется процент.
HQS
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И на следующий период. В прямоугольничке. У меня есть. А ещё - сумма, потраченная по карте, исходя из чего вычисляется процент.

Першинг


Все верно, в выписке вы видите % на следующий период, а вот до момента формирования выписки вы не знаете какой будет % и какая сумма вошла в оборот - нужно писать в ИБ и спрашивать.
Першинг
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Я же знаю, что я трачу по БВК. Но, конечно, было бы неплохо, если бы в Интернет-банке появилась строчка: Сумма оплат, определяющая процент на следующий период. Я уже это предлагала. А сама считаю в Экселе. smile:D
ois1977
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... Но, конечно, было бы неплохо, если бы в Интернет-банке появилась строчка: Сумма оплат, определяющая процент на следующий период...[img]/bitrix/images/forum/smile/ag.gif" alt="smile:D" title=[/img]

Першинг

Это даже лучше, чем проценты на следующий период: http://www.banki.ru/friends/ideas/ind...il=3682439
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