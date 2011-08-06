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Принято

Размер процентов, начисляемых на остаток средств на счёте

Отлично что теперь в информации о карте БВК отображается текущая процентная ставка, но это очевидно из последней выписки.

Вот что было бы совсем прекрасно, так это планируемая процентная ставка на следующий период, потому как беспокоить по этому вопросу операторов через ИБ не совсем удобно.

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