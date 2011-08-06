Подписаться на идею
HQS
Принято
Размер процентов, начисляемых на остаток средств на счёте
Отлично что теперь в информации о карте БВК отображается текущая процентная ставка, но это очевидно из последней выписки.
7
Вот что было бы совсем прекрасно, так это планируемая процентная ставка на следующий период, потому как беспокоить по этому вопросу операторов через ИБ не совсем удобно.
Комментарии 7
Все верно, в выписке вы видите % на следующий период, а вот до момента формирования выписки вы не знаете какой будет % и какая сумма вошла в оборот - нужно писать в ИБ и спрашивать.
Это даже лучше, чем проценты на следующий период: http://www.banki.ru/friends/ideas/ind...il=3682439